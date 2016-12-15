Абхазскую оппозицию не удалось отговорить от проведения народного схода

15.12.2016 Представителям абхазского т.н. "парламента" не удалось сорвать сегодняшний сход абхазской оппозиции. Переговоры оказались безуспешными. Об этом заявил накануне по завершении переговорного процесса спикер "парламента" Валерий Бганба.



«Завтрашний сход предотвратить не удалось. Мы убеждали оппозицию, что перестановкой фигур на политической сцене кризис не разрешить. Свои требования они будут предъявлять завтра на сходе», - сказал Бганба.



Как отметил один из "депутатов" Ахра Бжания, стороны "пришли к договорённости, что сможем составить общее коммюнике, которое подпишут представители всех политических сил. В документе будет подтверждено, что все должны придерживаться правовых норм».



Валерий Агрба отметил, что изменить ситуацию можно только при проведении конституционных реформ и перераспределении полномочий между ветвями власти, а после выборов приступить к формированию правительства по новой схеме.



«Надеемся, что завтра здравый смысл восторжествует!» - добавил он.









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