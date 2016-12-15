Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Абхазской оппозиции предоставили материалы «о готовящейся дестабилизации»

15.12.2016 СГБ марионеточного режима Абхазии на совместном заседании "парламентских комитетов", куда были приглашены представители оппозиционного блока, планирующего проведение сегодня в Сухуми народного схода, представили аудиозаписи разговоров, в которых речь идет о возможной дестабилизации в Абхазии.



В телефонной записи участвуют представители партии «Амцахара» Рамаз Джопуа и Абик Миквабия. Личности других участников разговоров устанавливаются. Прозвучали, в частности, следующие цитаты: «Все идет по плану. Президент должен получить то, что заслуживает, будет теперь в изгнании находиться. Держитесь там!», «Хуже Януковича ему будет. Сожжем все! Прольется их кровь», «Он не спустится с третьего этажа, сожжем там его», «В Гале наших сторонников… не сторонников, а тех, кто нас поддерживает и готовы идти на бой, их 350 человек, в Сухуме - 70. Зажигательные смеси готовы!».



Обсуждая предоставленные материалы, Сергей Шамба призвал готовиться к трудным событиям, но не упускать из виду, что данные телефонные разговоры могут быть провокацией.



Беслан Губаз заявил, обращаясь к представителям силовых структур: «Раз существует угроза жизни Президента, гражданам Абхазии, выполняйте свою работу. Если завтра что-то противоправное произойдет, доставайте, кладите свои удостоверения на стол и уходите».



Со своей стороны, представители СГБ заверили, что в течение сегодняшнего дня проведут соответствующую работу, изучат материалы, дадут оценку действий и сообщат решение.



Следует отметить, что абхазская общественность отнеслась с недоверием к данным записям. Они считают, что это поставленный СГБ сценарий для срыва народного схода. Более того, Абик Миквабия был назван сотрудником СГБ, хотя в СГБ это опровергли и назвали его "одним из представителей радикально настроенных сторонников оппозиции". Впрочем, никто еще не отменял в спецслужбах методы внедрения в состав оппозиционных сил. Особенно смешно выглядят намеки на то, что абхазская оппозиция пытается совершить переворот руками грузин Гальского района, которые даже во время войны в Абхазии в 1992-1993 года держались подальше от военных действий. А сейчас, когда чуть ли не каждый из жителей Гальского района находится под пристальным присмотром не только абхазского СГБ, но и российских спецслужб из-за размещения в этом районе российской оккупационной военной базы, то все разговоры об их участии в каких-либо "деструктивных процессах" выглядят совершенно беспочвенно.











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>