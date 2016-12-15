В Абхазии и впредь будут проблемы с электроэнергией, если не увеличатся сборы - Мебония

15.12.2016 В конце марта Ингури ГЭС на две недели приостановит работу. Сначала закрытие будет связано с инспектированием тоннеля, после чего разработают план его реабилитации. Весной 2018 года тоннель будет остановлен на 4 месяца.



"Ингури будет остановлен, но его электроэнергию заменим. Это отразится в расходах будущего года"- заявил в разговоре с журналистами председатель Совета директоров ООО Ингури ГЭС Мераб Мебония.



По его заявлению, станция постепенно стареет, увеличиваются расходы за уход, и тариф должен возрасти. По словам Мебония, по-прежнему сложным вопросом остается подача электроэнергии для Абхазии, поскольку компания бесплатно поставляет Абхазии более чем 50% энергии.



Что касается вопроса дефицита электроэнергии, по заявлению Мебония, если в Абхазии не будут установлены счетчики, и не будут изыматься суммы, такие проблемы будут создаваться каждый год.



"На фоне возросшего потребления Абхазии такая проблема будет создаваться каждый год, если не будут установлены счетчики и не начнется сбор сумм"- заявил Мебония.



Напомним, что в результате вчерашнего заседания, принято решение об увеличении цены за 1квт.ч. электроэнергии, выработанной Ингури ГЭС, с 1,189 до 1,496 тетри. По заявлению Мебония, сегодняшнее изменение не повлияет на потребительский тариф.



Тарифы фактически удвоились в случае каскада Варднили ГЭС (Перепадные ГЭС), и 1 квт.ч. электроэнергии вместо 1,17 тетри будет стоить 2,88 тетри. Эти тарифы войдут в силу с 1 января 2017 года.











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