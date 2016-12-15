Абхазская оппозиция проводит «народный сход»

«Народный сход» организованный, оппозиционными силами марионеточного режима Абхазии начался на площади перед Государственным драматическим театром в Сухуми, передает Sputnik.



Выступившие перед собравшимися выразили недовольство деятельностью нынешнего руководства республики и подвергли критике правление лидера режима Рауля Хаджимба. Митингующие декларируют намерение проводить мирный протест в правовых рамках, но в тоже время организаторы призывают участников не расходиться, пока глава республики не примет решение о добровольной отставке. К такому решению оппозиция обещает отнестись с уважением.



30 ноября на седьмом съезде партии «Амцахара» оппозиционные силы Абхазии заявили о проведении народного схода 15 декабря.



Сторонники Хаджимба сегодня проводят свой митинг возле администрации главы марионеточного режима.









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