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    Лидеры оппозиции призывают сторонников не покидать площадь до отставки Хаджимба
    15.12.2016
    Один из лидеров абхазской оппозиции, сопредседатель Блока оппозиционных сил Аслан Бжания призвал своих сторонников не покидать Театральную площадь в центре Сухуми, пока лидер марионеточного режиа Рауль Хаджимба не выполнит требование о досрочной отставке.

    "Мы не говорим, что кого-то надо свергать, мы лишь говорим, что человек, который не справляется со своими обязанностями, должен уйти в отставку", - сказал Бжания на митинге.

    В Сухуми в четверг проходят две несанкционированные акции: народный сход, инициированный оппозицией с требованием отставки Хаджимба, и митинг сторонников Хаджимба - общественной организации "Аруаа".

    В мэрии Сухуми сообщили, что ранее отказали в проведении мероприятий в одно и то же время, чтобы не допустить возможных инцидентов.


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