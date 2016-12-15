Лидеры оппозиции призывают сторонников не покидать площадь до отставки Хаджимба

15.12.2016 Один из лидеров абхазской оппозиции, сопредседатель Блока оппозиционных сил Аслан Бжания призвал своих сторонников не покидать Театральную площадь в центре Сухуми, пока лидер марионеточного режиа Рауль Хаджимба не выполнит требование о досрочной отставке.



"Мы не говорим, что кого-то надо свергать, мы лишь говорим, что человек, который не справляется со своими обязанностями, должен уйти в отставку", - сказал Бжания на митинге.



В Сухуми в четверг проходят две несанкционированные акции: народный сход, инициированный оппозицией с требованием отставки Хаджимба, и митинг сторонников Хаджимба - общественной организации "Аруаа".



В мэрии Сухуми сообщили, что ранее отказали в проведении мероприятий в одно и то же время, чтобы не допустить возможных инцидентов.









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