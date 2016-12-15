Хаджимба отказался уходить в отставку

Лидер марионеточного режима Абхазии Рауль Хаджимба заявил свои сторонникам, что не собирается уходить в отставку.



По словам лидера сухумского марионеточного режима, он принял представителей оппозиции, которые предложили ему покинуть «президентское кресло». Однако Рауль Хаджимба не согласился с этим требованием.



Начавшееся с митингов сегодня, 15 декабря, мирное противостояние оппозиционных сил и сторонников действующего в Абхазии режима длится уже около шести часов.



В Сухуми у здания Абхазского драмтеатра собрались представители оппозиции с требованием отставки Хаджимба. Сторонники сухумских властей находятся у здания администрации их лидера.









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