Хаджимба отказался уходить в отставку

Лидер марионеточного режима Абхазии Рауль Хаджимба заявил свои сторонникам, что не собирается уходить в отставку.
По словам лидера сухумского марионеточного режима, он принял представителей оппозиции, которые предложили ему покинуть «президентское кресло». Однако Рауль Хаджимба не согласился с этим требованием.
Начавшееся с митингов сегодня, 15 декабря, мирное противостояние оппозиционных сил и сторонников действующего в Абхазии режима длится уже около шести часов.
В Сухуми у здания Абхазского драмтеатра собрались представители оппозиции с требованием отставки Хаджимба. Сторонники сухумских властей находятся у здания администрации их лидера.