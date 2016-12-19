В Абхазии необходимо провести учет потребления электроэнергии и ввести налог - Каладзе

19.12.2016 Министр энергетики Каха Каладзе считает, что в оккупированной Абхазии должны сделать все, чтобы урегулировать рост потребления электроэнергии. В беседе с журналистами Каладзе заострил внимание на угрозу дефицита электроэнергии в данном регионе.



"Им известна наша позиция. Они должны сделать все, чтобы урегулировать рост потребления, поэтому одно из важнейших направлений, осуществить учет потребления электроэнергии и ввести налоги, как это происходит в любом секторе энергетики, и нам придется работать в этом направлении"- заявил Каладзе.



По его же словам, "это дело требует осторожности и здесь необходима содержательная работа".



В то же время министр отметил, что в апреле планируется остановка гидроэлектростанции, и проведение на ней некоторых работ по реабилитации.



"Для нас Ингури ГЭС является очень важной гидроэлектростанцией, поэтому исправная работа этой станции важна для энергетического сектора в целом"- заявил Каха Каладзе.



Касательно решения Национальной комиссии энергетики и водоснабжения Грузии о росте тарифа производства электроэнергии для Ингури ГЭС и каскада Варднил ГЭС, министр отметил, что это принципиально важно, но в то же время воздержался выразить мнение в связи с тем, насколько этот фактор отразится на потребительском тарифе.



Напомним, что 1 квт/ч электроэнергии, вырабатываемой Ингури ГЭС, возрос от 1,189 до 1,496 тетри, а каскада Варндил ГЭС от 1,17 тетри до 2,88 тетри.











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