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    В Абхазии необходимо провести учет потребления электроэнергии и ввести налог - Каладзе
    19.12.2016
    Министр энергетики Каха Каладзе считает, что в оккупированной Абхазии должны сделать все, чтобы урегулировать рост потребления электроэнергии. В беседе с журналистами Каладзе заострил внимание на угрозу дефицита электроэнергии в данном регионе.

    "Им известна наша позиция. Они должны сделать все, чтобы урегулировать рост потребления, поэтому одно из важнейших направлений, осуществить учет потребления электроэнергии и ввести налоги, как это происходит в любом секторе энергетики, и нам придется работать в этом направлении"- заявил Каладзе.

    По его же словам, "это дело требует осторожности и здесь необходима содержательная работа".

    В то же время министр отметил, что в апреле планируется остановка гидроэлектростанции, и проведение на ней некоторых работ по реабилитации.

    "Для нас Ингури ГЭС является очень важной гидроэлектростанцией, поэтому исправная работа этой станции важна для энергетического сектора в целом"- заявил Каха Каладзе.

    Касательно решения Национальной комиссии энергетики и водоснабжения Грузии о росте тарифа производства электроэнергии для Ингури ГЭС и каскада Варднил ГЭС, министр отметил, что это принципиально важно, но в то же время воздержался выразить мнение в связи с тем, насколько этот фактор отразится на потребительском тарифе.

    Напомним, что 1 квт/ч электроэнергии, вырабатываемой Ингури ГЭС, возрос от 1,189 до 1,496 тетри, а каскада Варндил ГЭС от 1,17 тетри до 2,88 тетри.


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