Омбудсмен Грузии встретился с представителями абхазской общественности

13-16 декабря 2016 года народный защитник Грузии Уча Нануашвили и представители аппарата народного защитника приняли участие в грузинско-абхазской встрече, организованной Советом Европы.



На встрече, преследующей целью обмен информацией и рассмотрение правового положения населения, пострадавшего от конфликта, также присутствовали представители грузинских и абхазских неправительственных организаций.



Темы включали право образования и повышение знания о правах человека, свободу передвижения и связанное с ним право здравоохранения, права женщин и детей, а также положение в пенитенциальной системе.



Участники встречи сошлись на том, что важно провести конкретные мероприятия с целью повышения сознания о правах человека, и были запланированы конкретные шаги для их осуществления.











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