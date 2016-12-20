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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Безвизовый режим для абхазов и осетин

20.12.2016 - "Голос Америки" В Грузии ожидают, что свободное сообщение с Евросоюзом заработает с первого квартала будущего года. По словам представителей правительства Грузии, соглашение об этом достигнуто, консенсус по т.н. механизму сдерживания достигнут, и Европарламент утвердил его, следовательно, получению первого самого крупного бенефита, предусмотренного договором Ассоциации, с данной точки зрения ничего не мешает.



Перспектива свободного передвижения со странами Евросоюза будет равно доступной для всех граждан, в том числе и для тех, кто на сегодня проживает на оккупированных территориях.



В Министерстве по делам примирения и гражданского равенства говорят, что для того, чтобы пользоваться этим благом, гражданам, находящимся в Абхазии и Южной Осетии, придется только взять паспорт Грузии. Однако следует отметить, что получить паспорт Грузии, и пользоваться им является не таким уж и безопасным для людей, живущих на оккупированных территориях Грузии.



Гражданам, проживающим на территории, где юрисдикция Грузии не распространяется, Грузия предлагает статус-нейтральный документ, которым также можно ездить за пределами Грузии. На статус-нейтральный документ не нанесено никакое изображение, чтобы позиционировало его как выданный Грузией документ. Он идентифицируется только посредством специального кода, однако в Министерстве по вопросам примирения поясняют, что статус-нейтральный документ на данное время признан не всеми странами Евросоюза, следовательно, его владелец будет в определенной мере ограничен.



В разговоре с "Голосом Америки" руководитель департамента отношений с международными организациями Министерства по делам примирения и гражданского равенства Тина Гогелиани заявила:



"Перспектива либерализации виз будет интересной для абхазов и осетин. Правительство Грузии готово полностью разделить им то благо, те бенефиты, которые принесет этот процесс в целом стране. После того, как процедурно будет исчерпан этот вопрос, граждане Грузии смогут ездить, и посещать европейские государства без визы. Такая возможность, разумеется, будет предоставлена абхазам и осетинам в случае, если у них будут грузинские паспорта. В среде, где в основном информация поступает из российских источников, которые носят необъективный и устрашающий характер, мы не уверены, что абхазы и осетины обладают знанием о том, какие блага повлечет, и какие положительные перспективы связаны с процессом либерализации виз".



"Голос Америки" говорил также с сотрудником Института исследования национализма и конфликтов Елико Бенделиани, которая часто является фасилитатором и участницей проведенных заграницей засекреченных грузинско-абхазских и грузинско-осетинских встреч. О том, насколько есть информация у людей, проживающих на оккупированных территориях о возможности свободного передвижения с Евросоюзом, и какое отношение они проявляют к этой данности, Елико Бенделиани говорит:



"Конкретная информационная кампания о том, как смогут жители оккупированных территорий пользоваться безвизовым режимом со странами Евросоюза, не проводится. Нет даже возможности того, чтобы мы хотя бы напрямую информировали их о либерализации виз. Говорить о том, как они сами видят эти возможности, трудно, поскольку если кто-либо действительно видит перспективу, это, разумеется, засекречено. По крайней мере, публично мнение об этом не фиксируют, однако я думаю, что в долгосрочной перспективе это является определенным инструментом, чтобы привлечь этих людей, и создать для них мотивацию принять гражданство Грузии. Что касается заинтересованности с их стороны процессом евроинтеграции, это фиксируется только в личных разговорах. Часто задают вопрос о том, на каком этапе мы находимся, что предусматривает, и насколько это реально? Однако не могу сказать, насколько они видят себя в этом процессе".



Одним из значительных вызовов является информирование людей, проживающих на оккупированных территориях Грузии о том, что они, как и люди, проживающие на остальной территории Грузии, смогут пользоваться благом неограниченного передвижения со странами Евросоюза.











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