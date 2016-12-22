На директора Рицинского реликтового парка совершено вооруженное нападение

В ночь с 20 на 21 декабря на директора Рицинского реликтового парка Риту Лолуа было совершено разбойное нападение.
По информации МВД Абхазии 21 декабря в дежурную часть ОВД по Гудаутскому району поступило телефонное сообщение о том, что совершено нападение на гражданку 1959 г.р., проживающую по пр. Героев в г. Гудаута. Нападение произошло поздно ночью, когда она спала.
"Это было в 2 часа 20 минут. Ко мне в комнату зашли трое вооружённых людей в масках и перчатках, разбудили и стали требовать деньги. Я была дома одна, потому что мой муж находился в отъезде", - рассказывает пострадавшая.
По словам Лолуа, преступники приставили пистолет, а потом электрошокер.
"Они походили по комнатам, забрали обручальные кольца, драгоценности, пенсию мужа. В общем, на сумму полмиллиона рублей. Они мне сказали, что, если я не скажу им, где сейф с деньгами меня заберут и тогда наверняка власть даст выкуп за мою голову. Мне показалось, что это были наши оппоненты, не единомышленники. Но я могу ошибаться", - сказала Рита Лолуа.