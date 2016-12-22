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    На директора Рицинского реликтового парка совершено вооруженное нападение
    22.12.2016
    В ночь с 20 на 21 декабря на директора Рицинского реликтового парка Риту Лолуа было совершено разбойное нападение.

    По информации МВД Абхазии 21 декабря в дежурную часть ОВД по Гудаутскому району поступило телефонное сообщение о том, что совершено нападение на гражданку 1959 г.р., проживающую по пр. Героев в г. Гудаута. Нападение произошло поздно ночью, когда она спала.

    "Это было в 2 часа 20 минут. Ко мне в комнату зашли трое вооружённых людей в масках и перчатках, разбудили и стали требовать деньги. Я была дома одна, потому что мой муж находился в отъезде", - рассказывает пострадавшая.

    По словам Лолуа, преступники приставили пистолет, а потом электрошокер.

    "Они походили по комнатам, забрали обручальные кольца, драгоценности, пенсию мужа. В общем, на сумму полмиллиона рублей. Они мне сказали, что, если я не скажу им, где сейф с деньгами меня заберут и тогда наверняка власть даст выкуп за мою голову. Мне показалось, что это были наши оппоненты, не единомышленники. Но я могу ошибаться", - сказала Рита Лолуа.


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