На директора Рицинского реликтового парка совершено вооруженное нападение

В ночь с 20 на 21 декабря на директора Рицинского реликтового парка Риту Лолуа было совершено разбойное нападение.



По информации МВД Абхазии 21 декабря в дежурную часть ОВД по Гудаутскому району поступило телефонное сообщение о том, что совершено нападение на гражданку 1959 г.р., проживающую по пр. Героев в г. Гудаута. Нападение произошло поздно ночью, когда она спала.



"Это было в 2 часа 20 минут. Ко мне в комнату зашли трое вооружённых людей в масках и перчатках, разбудили и стали требовать деньги. Я была дома одна, потому что мой муж находился в отъезде", - рассказывает пострадавшая.



По словам Лолуа, преступники приставили пистолет, а потом электрошокер.



"Они походили по комнатам, забрали обручальные кольца, драгоценности, пенсию мужа. В общем, на сумму полмиллиона рублей. Они мне сказали, что, если я не скажу им, где сейф с деньгами меня заберут и тогда наверняка власть даст выкуп за мою голову. Мне показалось, что это были наши оппоненты, не единомышленники. Но я могу ошибаться", - сказала Рита Лолуа.









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