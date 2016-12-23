Через абхазскую линию оккупации будет курсировать микроавтобус (+видео)

23.12.2016 После восьмилетнего ограничения возобновилось транспортное сообщение через абхазскую линию российской оккупации. После успешного завершения переговоров с участием представителей ООН местные жители смогут воспользоваться услугами десятиместного микроавтобуса. До сих пор, как известно, местным жителям приходилось проходить 1,5 километра через реку Ингури пешком или на повозках.



"Мы давно работаем над этим. Велись переговоры. Населением пешком проходило довольно длинный путь, и теперь в плохих погодных условиях или при наличии груза сможет воспользоваться транспортом. Это важное гуманитарное решение", - заявила "Общественному вещателю Грузии" госминистр по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.



Транспорт назначен с помощью Верховного комиссариата ООН делам беженцев (UNHCR). В микроавтобусе 10 мест и он осуществляет несколько рейсов в день, хотя его все равно всем не хватает. В салоне автомашины есть указание, что поездка бесплатна "для наиболее уязвимых групп пассажиров".



Транспортное сообщение через абхазскую линию российской оккупации было прервано после российской оккупации в августе 2008 года. До сих пор единственным транспортом там была повозка. Пересекать мост было особенно сложно населению в зимний период. После назначения первого микроавтобуса у местных жителей появилась надежда, что число транспортных средств увеличится и все больше людей смогут цивилизованно перемещаться.













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