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    В Самаре задержали разбойника из Абхазии
    26.12.2016
    В Самаре задержан первый подозреваемый по делу о разбойном нападении, совершенном 8 декабря.
    Около 7:00 трое неизвестных обманом проникли в квартиру жилого дома на ул. Демократической, где избили мужчину и, угрожая ему ножом, заставили отдать им золотые украшения, имевшуюся в доме наличность (150 тыс. руб.) и банковскую карту, откуда впоследствии пропали 300 тыс. рублей.

    После проверки по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ "Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище или в крупном размере", которая предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы.

    В выходные по подозрению в причастности к преступлению был задержан 42-летний житель Абхазии, который уже имеет судимость за разбой, совершенный на оккупированной грузинской территории. Ведется розыск его сообщников.


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