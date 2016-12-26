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    Обвиняемого в убийстве Гиги Отхозория приговорили к 12 годам заочно
    26.12.2016
    Районный суд Зугдиди приговорил жителя Абхазии Рашилад Канджи-Оглы по обвинению в убийстве гражданина Грузии Гиги Отхозория к 12 годам лишения свободы заочно.

    Рассмотрение дело проводилось без присутствия обвиняемого, который до сих пор находится на неподконтрольной грузинской стороне территории. Тбилиси официально объявил его розыск.

    Гиги Отхозория был убит 19 мая на границе села Хурча. Рашид Канджи-Оглы, который был сотрудником абхазских бандформирований, несколько раз выстрелил в него в упор.

    Следует отметить, что семья Отхозория недовольно следствием. Они считают, что в ходе процесса не было задано достаточно вопросов для определения обстоятельств убийства. Семья требовала бессрочного заключения для обвиняемого.

    Адвокат Канджи-Оглы Мтвариса Бигвава заявила, что на суде не было представлено достаточно документальных материалов, подтверждающих вину ее подзащитного. Несмотря на это, как заявила Бигвава, она не обжалует решение суда, так как Канджи-Оглы находится в розыске и связаться с ним не удается.


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