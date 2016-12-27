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    «Единая Абхазия» требует квот для русских в абхазском «парламенте»
    27.12.2016
    Политсовет партии «Единая Абхазия» предлагает ввести квоты в т.н. парламенте для лиц русской национальности, проживающих на оккупированной территории Абхазии.

    «Политсовет партии «Единая Абхазия» считает необходимым восстановить практику формирования Парламента – Народного Собрания Республики Абхазия, существовавшую при первом Президенте В.Г. Ардзинба, предусматривавшую квоты для некоторых национальных групп нашей страны. Отступление от этой практики привело к тому, что в нынешнем составе Парламента не представлены граждане Абхазии русской национальности», - отмечается в Обращении «Единой Абхазии» к руководству марионеточного режима и главе т.н. ЦИК.

    Данное заявление однозначно представляет желание проявить больше подхалимства к России и продолжением нацистской политики в Абхазии. Цель - получить больше российской поддержки в предстоящих весной т.н. парламентских выборах.

    Следует подчеркнуть, что в этой своей "заботе о нацменьшинствах" ничего не говорится о выделении таких же квот жителям грузинской и армянской национальности, которые представляют наибольшие этнические группы в сегодняшней Абхазии.




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