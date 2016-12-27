Семья убитого в Хурче Гиги Отхозория подаст иск против России в Страсбургский суд

27.12.2016 Семья Гиги Отхозория, убитого в селе Хурча, расположенного на абхазской линии российской оккупации, намерена подать в Страсбургский суд иск против России.



По словам матери убитого Джульетты Чантурия, приговор, вынесенный вчера районным судом города Зугдиди обвиняемому в убийстве Рашиду Канджи-Оглы является невыполнимым, что и обусловило решение семьи обратиться в Страсбургский суд.



Семья требует восстановления справедливости, должного наказания России, и передачу Грузии убийцы Гиги Отхозория, Рашида Канджи-Оглы.



"Убили моего сына, и я требую, чтобы Россия понесла ответственность за это, чтобы с нее спросили должным образом на уровне государства. Чего я еще могу требовать, кто мне оживит сына?! А также главным требованием будет передача Канджи-Оглы, он отнял у семьи сына, отца, и должен ответить за свой поступок на территории, контролируемой Грузией"- заявила Джульетта Чантурия.



Семья не требует от России материального возмещения.



"Что материального я должна требовать за моего сына?!"- говорит мать убитого.



На данном этапе семья Отхозория готовит документы и пока не известно, когда они обратятся в Страсбургский суд.



26 декабря обвиняемому в убийстве Гиги Отхозория в Хурче, 29 летнему гражданину России, уроженцу оккупированного Ткварчели Рашиду Канджи-Оглы районный суд Зугдиди присудил пресечение свободы сроком на 12 лет.



Напомним, 19 мая в селе Хурча Зугдидского района т.н. абхазский пограничник застрелил гражданина Грузии Гигу Отхозория. Де-факто власть оккупированной Абхазии не задержала обвиняемого в убийстве Рашида Канджи-Оглы.











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