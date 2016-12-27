Трое сухумских школьников угодили в больницу с отравлением «спайсом»

27.12.2016 Один ученик 8-го класса и двое 11-классников поступили утром в понедельник в Республиканский наркологический диспансер с признаками отравления. Школьники рассказали, что незадолго до этого употребили курительную смесь "спайс", обладающую наркотическим эффектом, сообщила Sputnik главный нарколог Абхазии Ирма Ануа.



По словам врача, один из школьников был в тяжелом состоянии, остальные двое в более легком. У них были галлюцинации и состояние психомоторного возбуждения.



"В таких ситуациях мы всегда вызываем милицию. Приехали представители Прокуратуры, Министерства образования, администрация школы и родители школьников. Тот, который был в тяжелом состоянии, вел себя неадекватно, ему мерещились чудовища, и любое наше прикосновение приводило его в состояние паники", — рассказала нарколог Ануа.



По словам замначальника УВД по Сухуми Лоу Инал-ипа, ранее не было случаев доставления несовершеннолетних с симптомами подобного наркотического опьянения.



"По данному факту в отделе по делам несовершеннолетних УВД по городу Сухуми собран соответствующий материал. Проведена проверка и результаты переданы в Прокуратуру, где в дальнейшем по данному факту будет проводиться разбирательство", — прокомментировал инцидент Инал-ипа.



Замначальника УВД по Сухуми Лоу Инал-ипа добавил, что идет работа по проверке факта распространения этого наркотического препарата среди подростков.









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