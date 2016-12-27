В грузинский храм в Абхазии будут пускать за деньги

27.12.2016 Посещение Бедийского храма, расположенного в Очамчирском районе оккупированной Абхазии, планируется сделать платным. Об этом, как сообщает "Спутник-Абхазия", заявил сегодня заместитель главы ведомства, отвечающего за культуру в марионеточном режиме, Батал Кобахия.



По его же словам, в будущем платным отдельным туристическим объектом станет Сухумская крепость, когда она будет благоустроена.



Как рассказал Батал Кобахия, в планах также введение небольшого налога на турфирмы, средства от которого пойдут на реконструкцию и консервацию памятников.



"Турфирмы зарабатывают деньги на объектах историко-культурного наследия, — сказал Кобахия. – Небольшой налог с этой прибыли поможет поддерживать эти объекты в должном состоянии".



По его словам, многие жители критикуют работу его ведомства, но это положительное явление, потому что раньше на проблемы защиты памятников население вообще не обращалось внимания.









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