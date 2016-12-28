Прокуратура обжалует приговор суда обвиняемому в убийстве Гиги Отхозория

Прокуратура намерена обжаловать решение районного суда Зугдиди, вынесенный обвиняемому в убийстве гражданина Грузии жителю Абхазии Рашиду Каджи-Оглы.



Напомним, что он приговорен к 12 годам лишения свободы заочно.



Прокуратура считает, что вынесенный судом приговор является мягким и Канджи-Оглы заслуживает более сурового наказания. Об этом говорится в заявлении прокуратуры.



"Обвинение считает, что вынесенный судом обвиняемому в убийстве Гиги Отхозория Рашиду Канджи-Оглы приговор является мягким и обжалует его в апелляционном суде с требованием о вынесении более сурового наказания", - говорится в заявлении.









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