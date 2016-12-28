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    Прокуратура обжалует приговор суда обвиняемому в убийстве Гиги Отхозория
    28.12.2016
    Прокуратура намерена обжаловать решение районного суда Зугдиди, вынесенный обвиняемому в убийстве гражданина Грузии жителю Абхазии Рашиду Каджи-Оглы.

    Напомним, что он приговорен к 12 годам лишения свободы заочно.

    Прокуратура считает, что вынесенный судом приговор является мягким и Канджи-Оглы заслуживает более сурового наказания. Об этом говорится в заявлении прокуратуры.

    "Обвинение считает, что вынесенный судом обвиняемому в убийстве Гиги Отхозория Рашиду Канджи-Оглы приговор является мягким и обжалует его в апелляционном суде с требованием о вынесении более сурового наказания", - говорится в заявлении.


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