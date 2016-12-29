.: Лента Новостей
  • Визовую либерализацию нужно обязательно предложить абхазам и осетинам - Цихелашвили
  • Прокуратура обжалует приговор суда обвиняемому в убийстве Гиги Отхозория
  • Абхазский режим закрывает еще два перехода через линию оккупации
  • В грузинский храм в Абхазии будут пускать за деньги
  • В Абхазии обстреляли автомашину начальника новоафонской милиции
  • Трое сухумских школьников угодили в больницу с отравлением «спайсом»
  • Семья убитого в Хурче Гиги Отхозория подаст иск против России в Страсбургский суд
  • «Единая Абхазия» требует квот для русских в абхазском «парламенте»
  • Обвиняемого в убийстве Гиги Отхозория приговорили к 12 годам заочно
  • В Самаре задержали разбойника из Абхазии

    •
     
    Визовую либерализацию нужно обязательно предложить абхазам и осетинам - Цихелашвили
    29.12.2016
    Визовую либерализацию, которая станет доступной для граждан Грузии после завершения технических процедур, нужно обязательно предложить и жителям Абхазии и Цхинвальского региона, - об этом после заседания правительства заявила госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, отвечая на вопрос о визовой либерализации.

    Как отметила Цихелашвили, частью мирного видения властей является то, что в следующий период для жителей оккупированных территорий должны стать еще доступнее государственные услуги и сервисы, в том числе и все блага, которые исх одят от партнерства Грузия-ЕС и форматов сотрудничества с другими партнерами.

    «Визовую либерализацию - это ожидаемое очень ощутимое благо, которое после завершения технических процедур станет доступным для граждан Грузии, нужно обязательно предложить и жителям Абхазии и Цхинвальского региона. Разумеется, это связано с определенными процедурами. У нас есть видение, планы, чтобы это стало максимально доступным и удобным. Думаю, это будет большой поблажкой для людей, которым фактически приходится противостоять проволочным заграждениям, потому что проволочные заграждения - это вызов не только для жителей контролируемых Грузией территорий, но и для жителей оккупированных регионов. Мы обязательно хотим предложить пользу от визовой либерализации, т.е. возможность свободного передвижения и не только - есть очень много других благ, которые заложены в соглашении об ассоциации и связаны с образованием, здравоохранением, перспективой лучшего будущего. Это очень важно для нас», - заявила Цихелашвили.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия