Цихелашвили: Сегодня на оккупированных территориях идет процесс русификации

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30.12.2016 Для нас Абхазия и Цхинвальский регион не только территория, для нас это люди и объединение нашей страны – это и объединение нашего народа, - заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвали, участвуя в передаче «360 градусов» на канале «Палитраньюс».



По словам Цихелашвили, на оккупированных территориях идет «процесс русификации». Как заявила госминитср, несмотря противодействия, Грузия продолжит мирные политические процессы и углубление отношений между людьми.



«...Сегодня на оккупированных территориях идет процесс русификации, процесс, протекающий в Абхазии и Цхинвальском регионе, Цхинвальский регион, который фактически покинуло население, я не имею в виду только беженцев, а и наших осетинских сограждан, которые из-за тяжелого социально-экономического положения уехали из региона. Это ситуация не входит в наши интересы - ни в интересы грузин, ни осетин и ни абхазов, поэтому мы должны ясно увидеть, оценить существующую обстановку и проанализировав понять, что это этого получает пользу лишь одна сила.



Наша стратегия заключается в том, чтобы придать вдвойне больше силы нашему мирному политическому процессу. Думаю, если мы продолжим мирную, стройную политику, одной из задач которой является деоккупация, разумеется, на фоне деэскалации в отношениях с Россией. Мы не заинтересованы в противостоянии, конфронтации и во втягивании в масштабный конфликт и для избежания этого мы делаем все. С другой стороны, мы активно работаем в направлении диалога, примирения, отношений между людьми, так как для нас Абхазия и Цхинвальский регион не только территория, для нас это люди и объединение нашей страны – это и объединение нашего народа», - заявила Кетеван Цихелашвили.









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