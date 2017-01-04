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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Юрист компании «Конти-Опт» рассказал детали «гей-скандала» в Абхазии

04.01.2017 Юрист компании «Конти-Опт», 39-летний уроженец Ростова-на-Дону Алексадр Кузнецов опубликовал свою версию истории, которая с ним произошла в Абхазии и стала известна как "гей-скандал".



Напомним, что абхазское т.н. МВД, после трехдневного исчезновения Кузнецова, вдруг опубликовало видео его допроса, на которых он якобы дает признательные показания, а на следующий день, после того, как в этом "признательном показании" были названы фамилии некоторых абхазов, приближенных к разного рода чиновникам, "МВД" возбудило против Кузнецова уголовное дело по обвинению в клевете.



Приводим рассказ Кузнецова о произошедшем, опубликованный в "Нужной газете", полностью:



"Несмотря на официальные, но полностью лживые заявления некоторых служб МВД Абхазии, согласно которым, я, якобы, 23.11.2016г. с раннего утра прибыл в Администрацию г.Пицунда, откуда якобы был приглашен в УВД по Гагрскому району для дачи объяснений, ответственно заявляю следующее: утром 23 ноября 2016 года, примерно в 8 часов 10 минут, во время выгула своей собаки и перед тем, как направиться к месту своей работы, я силой был похищен вооруженной группой известных мне лиц, среди которых были штатные сотрудники УВД по Гагрскому району и лица, имеющие родственные отношения к соучредителям СП «Континент- М» (ООО) по фамилии Чанба. Указанные лица меня с особой жестокостью били, истязали и пытали, они сами называли мне фамилии и имена лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией: простых граждан и людей из правительства, и заставали меня на камеру повторять эти фамилии для последующего оказания с их стороны на них давления (вымогательства).



После длящихся пыток удушением, лица, осуществившие мое похищение, заставили меня оклеветать моего руководителя Варова И.Г. с целью последующего его выдворения за пределы республики и отъема у него бизнеса. По их плану и расчету, фамилия Варова на фоне фамилий действительных местных геев, да еще и якобы оказывающего таким лицам покровительство, звучала бы более чем убедительно для общественности страны. (Это за кого же нужно считать жителей своей страны, чтобы бы быть уверенными, что в этот бред кто-нибудь поверит, хотя, к сожалению, нашлись и такие). Затем, после угроз убийством (меня хотели заставить рыть себе могилу, которая уже была наполовину вырыта с намерениями закопать в ней живьем), которые я воспринимал более чем реально, но на условиях сохранения мне жизни они принудили меня повторить другой группе лиц, среди которых были соучредитель «Континента» Чанба С.Д. и бывший начальник УВД Гагрского района Чанба Г.Г. и другие их родственники и последователи. Затем, с целью сокрытия следов своих преступных деяний, указанные лица передали меня милиции, сотрудники которой не только не пресекли совершаемое преступление, но даже наоборот, незаконно ограничив мою свободу и передвижение, угрожая мне и моим родственникам расправой, что я также воспринимал и продолжаю воспринимать реально по сей день, тайно содержали меня в нечеловеческих условиях и пытались скрыть следы своих и чужих дерзких и жестоких преступлений, сфабриковав против меня доказательства обвинения и моей вины в якобы клевете в отношении гр. Мукба — племянника Чанба Г.Г. и гр. Минасян, посредством чего и на основании чего в отношении меня начальником дознания УВД по Гагрскому району Чанба Р.З. незаконно было возбуждено уголовное дело и последовало незаконное заключение под стражу, под которой меня содержали до 20 декабря 2016г., т.е. почти целый месяц. Активное и непосредственное участие в противоправных действиях в отношении принимали начальник УВД Гагрского района Хагуш и бывший начальник указанного УВД Чанба Г.Г. и некоторые подчиненные им сотрудники. Последний особенно боялся, что я под давлением или как-либо еще озвучу фамилию его другого близкого родственника, о котором и без этого весь город говорит. Именно по указанным причинам он угрожал мне и моим родственникам убийством, надеясь, с его слов, что меня повесят в камере или я повешусь сам, мол, в изоляторе меня уже ждут…



Пока «лучшие» силы гагрской милиции пытались сфабриковать против меня обвинение, имущество мое было расхищено. О случившемся со мной я в деталях рассказал сотрудникам СГБ РА и Посольства РФ в РА, будучи уже в СИЗО СГБ РА. При участии моей защиты уголовное дело, незаконно возбужденное в отношении меня должностными лицами УВД по Гагрскому району, было прекращено и я был выпущен на свободу.



В настоящее время я подал в Генпрокуратуру РА и МВД РА соответствующие заявления о совершенных при активном участии должностных лиц МВД РА, в т.ч. высокопоставленных, в отношении меня преступлениях, также я намерен добиваться реализации своего права на реабилитацию и возмещения всех причиненных мне убытков и вреда. В случае, если в указанных структурах Республики Абхазия найдутся люди, желающие замять, умолчать или каким-либо способом укрыть факты об указанных преступлениях, а также, если виновные лица не будут привлечены к уголовной ответственности и не понесут соответствующего и заслуженного наказания, я буду вынужден обратиться с аналогичным заявлением в российские правоохранительные органы, для чего существуют действующие правовые механизмы, свидетелей и доказательств подготовки к совершению указанных преступлений, а также следов их совершения у меня предостаточно, а так же известны имена всех лиц, совершивших в отношении меня тяжкие противоправные деяния.



Центральный аппарат МВД РА, к сожалению, при всей очевидности совершенных в отношении меня преступлений должным образом не отреагировал, не последовало никаких действий со дня моего похищения и по настоящее время, виновные лица по прежнему на свободе, они уничтожают следы своих противоправных и дерзких деяний и, скорее всего, продолжают совершать аналогичные преступления. При этом, мотив, который двигал этими лицами, был ими самими озвучен и, я надеюсь, что понятен теперь и всей общественности, это деньги, посредством вымогательства, власть над людьми, которые находятся в высших эшелонах власти и полное их подчинение себе, захват и отъем чужого бизнеса, но, как результат, в угоду своим корыстным и властным амбициям эти люди принесли в жертву честь и достоинство граждан Абхазии, репутацию всей страны, а также жизнь и здоровье отдельных людей, чьи фамилии они сами и озвучивали.



Именно бездействие власти и МВД РА в прежние годы по всем другим преступлениям, таким как убийство русского бизнесмена, многочисленные похищения граждан, кидалово инвесторов, разбойные нападения, захваты «Континента», ограбления банков, инкассаторов и пр. и привело сегодня к возможности некоторыми людьми безнаказанно совершать преступления, поставить себя над законом и обществом, портить имидж страны и рушить судьбы людей. Эти люди, движимые только жаждой наживы, не остановятся ни перед чем, если МВД РА при новом министре не остановит их раз и навсегда, кто-то же должен набраться смелости и остановить этот разгул криминала, защитить добропорядочных граждан и гостей страны.



От себя я особо хочу выразить слова благодарности коллегам, друзьям, родственникам, простым знакомым, честным журналистам и настоящим и здравомыслящим гражданам Абхазии, которые своевременно меня предупредили о готовящемся преступлении, своевременно отреагировали на факт моего похищения и, не испугавшись, заявили об этом, всем тем, кто пытался пресечь это преступление, объективно и правдиво оценивал и освещал все эти непростые для меня события, а также тем людям, благодаря кому я остался жив. Пока такие смелые и порядочные люди есть в Абхазии, то эта страна заслуживает, чтобы ее любили".









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