Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Цихелашвили надеется на «рациональное решение» марионеточных властей Абхазии

06.01.2017 Мы сделаем все, чтобы у населения была возможность передвигаться, и будем работать, чтобы эти уродливые баррикады и искусственные препятствия были сняты, - об этом заявила государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, откликнувшись на вопрос возможном упразднении двух пропускных пунктов на административной границе Абхазии.



По словам Кетеван Цихелашвили, в связи с закрытием двух пунктов звучат тревожные заявления, однако она надеется, что, исходя из гуманитарного положения Абхазского региона, будет принято «рациональное решение».



Госминистр отметила, что в связи с данным вопросом в курсе дела партнеры Грузии и делается все, чтобы анонсированное решение не было исполнено.



«... Разумеется, это очень тревожная информация. В ежедневном режиме у нас имеется моментальная коммуникация со всеми сторонами, с нашими партнерами, для того, чтобы это заявление не было исполнено. Иначе гуманитарное положение населения не только Гали, но и Абхазского региона в целом станет еще тяжелее», - отметила Кетеван Цихелашвили.



На возможное закрытие пропускных пунктов откликнулся сегодня также откликнулся Народный защитник Грузии Уча Нануашвили. В распространенном заявлении говорится, в течение 2016 года де-факто власти Абхазии неоднократно заявляли, что намерены упразднить на разделительной линии пропускные пункты, кроме пункта на реке Ингури.



«Из 5 пропускных пунктов один – Шамгона-Тагилони был упразднен в апреле 2016 года. По информации, распространенной 29 декабря, планируется закрыть пропускные пункты Хурча-Набакеви и Орсантия-Отобая. Вместо них де-факто власти предлагают жителям Гальского района автобусное обслуживание до моста Ингури», - говорится в заявлении Народного защитника.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>