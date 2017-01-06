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    Цихелашвили надеется на «рациональное решение» марионеточных властей Абхазии
    06.01.2017
    Мы сделаем все, чтобы у населения была возможность передвигаться, и будем работать, чтобы эти уродливые баррикады и искусственные препятствия были сняты, - об этом заявила государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, откликнувшись на вопрос возможном упразднении двух пропускных пунктов на административной границе Абхазии.

    По словам Кетеван Цихелашвили, в связи с закрытием двух пунктов звучат тревожные заявления, однако она надеется, что, исходя из гуманитарного положения Абхазского региона, будет принято «рациональное решение».

    Госминистр отметила, что в связи с данным вопросом в курсе дела партнеры Грузии и делается все, чтобы анонсированное решение не было исполнено.

    «... Разумеется, это очень тревожная информация. В ежедневном режиме у нас имеется моментальная коммуникация со всеми сторонами, с нашими партнерами, для того, чтобы это заявление не было исполнено. Иначе гуманитарное положение населения не только Гали, но и Абхазского региона в целом станет еще тяжелее», - отметила Кетеван Цихелашвили.

    На возможное закрытие пропускных пунктов откликнулся сегодня также откликнулся Народный защитник Грузии Уча Нануашвили. В распространенном заявлении говорится, в течение 2016 года де-факто власти Абхазии неоднократно заявляли, что намерены упразднить на разделительной линии пропускные пункты, кроме пункта на реке Ингури.

    «Из 5 пропускных пунктов один – Шамгона-Тагилони был упразднен в апреле 2016 года. По информации, распространенной 29 декабря, планируется закрыть пропускные пункты Хурча-Набакеви и Орсантия-Отобая. Вместо них де-факто власти предлагают жителям Гальского района автобусное обслуживание до моста Ингури», - говорится в заявлении Народного защитника.


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