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    Сухумскому кафедральному собору присвоен статус памятника культурного наследия
    09.01.2017
    Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии присвоило статус недвижимого памятника культурного наследия кафедральному собору Сухуми (г. Сухуми, улица 4 марта/Леселидзе).

    Этот статус Сухумскому кафедральному собору был присвоен на основании письменного обращения к соответствующему совету Национального агентства охраны культурного наследия Грузии, и учетной карточки, подготовленной Службой охраны культурных ценностей Министерства образования и культуры А/Р Абхазии. В результате исследования оказалось, что кафедральный собор города Сухуми до сих пор не был внесен в список памятников культурного наследия Грузии.

    Такого рода исследование и впредь будет продолжено, и статус памятника культурного наследия будет присвоен еще немалому количеству памятников, находящихся в Абхазии.




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