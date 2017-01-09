В Сухуми придумывают новые фокусы для гальских грузин

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09.01.2017 В Сухуми не знают, что делать с гальскими грузинам





В Сухуми по сей день обсуждают "правовое положение" грузин Гальского района, большинство из которых было лишено "абхазских паспортов" и имеют гражданство Грузии. На прошлой неделе абхазский т.н. "парламент" внес поправки в соответствующий "закон".



Как заявил представитель лидера марионеточного режима Дмитрий Шамба, на сегодняшний день предусмотрено лишь два основания для выдачи вида на жительство.



"Вид на жительство выдается иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином Абхазии, и второе основание – это лица без гражданства, родившиеся на территории Абхазской АССР и постоянно проживающие на территории Республики Абхазия с 12 октября 1999 года, с момента принятия акта о государственной независимости. Данная поправка предусматривает третье основание — это выдача вида на жительство не лицам без гражданства, а именно иностранным гражданам, родившимся на территории Галского района Абхазской АССР и постоянно проживающих на территории Республики Абхазия с 12 октября 1999 года не менее 10 лет» — сказал Шамба.



Представитель соответствующего комитета Дмитрий Гумба сообщил, что члены комитета не пришли к единому мнению при обсуждении этих поправок.



Категорически против предлагаемых поправок выступил "депутат" Юрий Зухба. «Получается мы принимаем закон для отдельного района. По моему мнению, это плохо, мы получим на границе, много людей, которые будут официально нами признаны гражданами Грузии», — подчеркнул депутат.



В свою очередь Дмитрий Шамба отметил: «Тот факт, что мы даем иностранным гражданам вид на жительство и законно подтверждаем их статус – это проблема. Но еще большая проблема, когда этим лицам мы будем давать документы как лицам без гражданства, и тем самым у них будет доступ к гражданству открыт. Потому что лица без гражданства, проживающие в Абхазии, имеющее вид на жительство, через 3 года могут обратиться за восстановлением гражданства. Если лицо будет проживать с видом на жительство иностранного гражданина, пока он не выйдет из иностранного гражданства он гражданства Республики Абхазия не получит».



Поправки были приняты большинством голосов.









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