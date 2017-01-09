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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Оккупанты снесли церковь в Абхазии под военные нужды

09.01.2017 - "Эхо Кавказа" На окраине села Цебельда была снесена бульдозерами кладбищенская церковь, построенная в конце XIX века, сообщает "Эхо Кавказа".



Местный "депутат" Геннадий Шинкуба рассказал о том, что когда-то в селе Цебельда жили компактно поляки. На окраине села они хоронили своих усопших и здесь же в конце 19 века построили церковь, в которой их отпевали. Церковь представляла собой руины с сохранившимся фундаментом и фрагментами стен, с частично уцелевшей церковной оградой.



В 2011 году решением марионеточного режима, прилегающая к селу Цебельда территория была передана абхазским бандформирования для проведения совместных учений с Погрануправлением ФСБ России. Позже, территорию передали по договору т.н. "пограничникам", которые начали строить здесь военный полигон. Все строительные и земляные работы курировал начальник полигона Виктор Грищенко.



3 января по его указанию на территорию будущего полигона пришла тяжелая техника и начала ее ровнять. Церковь располагалась на небольшой сопке, которая мешала военным. Ее уничтожили так, что остатки стен и ограды растащили бульдозерами почти на сто метров и раскидали по территории. Такая же участь постигла и человеческие останки. Глава администрации села Цебельда Григорий Калайджан и "депутат" райсобрания Геннадий Шинкуба регулярно осматривали территорию полигона. По их утверждению, жители села считали это место святым и старались оберегать его. Приехав на место, они были потрясены увиденным. По их настоянию все земляные работы были остановлены. К месту происшествия вызвали специалистов Министерства культуры. Был составлен соответствующий акт на имя Грищенко. Однако сегодня, по мнению специалистов, церковь и кладбище утеряны безвозвратно и восстановлению не подлежат.



В настоящее время все работы приостановлены. Абхазский режим обещал после завершения новогодних каникул разобраться в сложившейся ситуации и искать выход из нее.









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