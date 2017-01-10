Президент Грузии призвал международное сообщество отреагировать на снос церкви в Абхазии

Президент Грузии назвал актом вандализма уничтожение в оккупированной Абхазии древнейшей церкви и кладбища.
Власти Грузии направили специальное обращение к международному сообществу с просьбой в рамках международного права отреагировать на данный факт.
«Выражаем крайнее возмущение в связи с уничтожением российскими оккупационными силами в селе Цебельда памятников исторического наследия.
Для того, чтобы построить полигон вооруженные силы Российской Федерации разрушили церковь, построенную в 19 веке и историческое кладбище поляков.
Это-целенаправленно осуществленный акт вандализма, который грубо нарушает нормы международного права, в том числе, условия Гаагской конвенции 1954 года.
Хочу обратиться к международному сообществу, ЮНЕСКО и другим международным организациям должным образом оценить незаконные действия Российской Федерации на территории Грузии и соответственно отреагировать на это»,- говорится в заявлении главы Грузинского государства.
С целью построить военный полигон российские оккупанты 3 января на окраине села Цебельда снесли бульдозерами кладбищенскую церковь, построенную в конце XIX века. Церковь располагалась на небольшой сопке, которая мешала военным. Ее уничтожили так, что остатки стен и ограды растащили бульдозерами почти на сто метров и раскидали по территории. Такая же участь постигла и человеческие останки.