Президент Грузии призвал международное сообщество отреагировать на снос церкви в Абхазии

10.01.2017 Президент Грузии назвал актом вандализма уничтожение в оккупированной Абхазии древнейшей церкви и кладбища.



Власти Грузии направили специальное обращение к международному сообществу с просьбой в рамках международного права отреагировать на данный факт.



«Выражаем крайнее возмущение в связи с уничтожением российскими оккупационными силами в селе Цебельда памятников исторического наследия.



Для того, чтобы построить полигон вооруженные силы Российской Федерации разрушили церковь, построенную в 19 веке и историческое кладбище поляков.



Это-целенаправленно осуществленный акт вандализма, который грубо нарушает нормы международного права, в том числе, условия Гаагской конвенции 1954 года.



Хочу обратиться к международному сообществу, ЮНЕСКО и другим международным организациям должным образом оценить незаконные действия Российской Федерации на территории Грузии и соответственно отреагировать на это»,- говорится в заявлении главы Грузинского государства.



С целью построить военный полигон российские оккупанты 3 января на окраине села Цебельда снесли бульдозерами кладбищенскую церковь, построенную в конце XIX века. Церковь располагалась на небольшой сопке, которая мешала военным. Ее уничтожили так, что остатки стен и ограды растащили бульдозерами почти на сто метров и раскидали по территории. Такая же участь постигла и человеческие останки.









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