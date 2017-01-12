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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное С алтаря христианского храма средневековой Анакопии удалили лапидарные надписи

12.01.2017



Как сообщает Абхазия-Информ, на странице Натальи Миловановой в сети Фейсбук появилась информация о том, что «в октябре 2016 года руководитель Ново-Афонского историко-культурного заповедника «Анакопия» Алхас Аргун разобрал стену с вмурованными в нее «древними останками», которая находилась в алтаре христианского храма, на вершине Анакопийской горы. "Эти уникальные экспонаты более 100 лет были доступы для осмотра миллионам людей. В настоящее время их местонахождение и сохранность неизвестны", - отмечает автор поста.



Аргун объясняет такие действия "вынужденной мерой из-за черных археологов и участившихся фактов вандализма." При этом он отмечает, что изъятие лапидарных памятников средневековой Анакопии санкционировано Академией Наук Абхазии.



Аргун считает вполне законными действия в отношении лапидарных памятников средневековой Анакопии, которые, по его мнению, "в стену крепости монахами были замурованы беспорядочно".

«Анакопия - одно из наиболее посещаемых мест в Новом Афоне. Это уникальный памятник под открытым небом. И оставлять в таком состоянии уникальные артефакты - просто преступление», - сказал Аргун.



По его словам, все изъятые каменные резные детали будут экспонироваться в Ново-Афонском музее.



Так было:





Так стало:





Изъятие лапидарных памятников средневековой Анакопии вызвало гневное обсуждение вопроса в социальных сетях. Абхазские пользователи пытаются разобраться в произошедшем.Как сообщает Абхазия-Информ, на странице Натальи Миловановой в сети Фейсбук появилась информация о том, что «в октябре 2016 года руководитель Ново-Афонского историко-культурного заповедника «Анакопия» Алхас Аргун разобрал стену с вмурованными в нее «древними останками», которая находилась в алтаре христианского храма, на вершине Анакопийской горы. "Эти уникальные экспонаты более 100 лет были доступы для осмотра миллионам людей. В настоящее время их местонахождение и сохранность неизвестны", - отмечает автор поста.Аргун объясняет такие действия "вынужденной мерой из-за черных археологов и участившихся фактов вандализма." При этом он отмечает, что изъятие лапидарных памятников средневековой Анакопии санкционировано Академией Наук Абхазии.Аргун считает вполне законными действия в отношении лапидарных памятников средневековой Анакопии, которые, по его мнению, "в стену крепости монахами были замурованы беспорядочно".«Анакопия - одно из наиболее посещаемых мест в Новом Афоне. Это уникальный памятник под открытым небом. И оставлять в таком состоянии уникальные артефакты - просто преступление», - сказал Аргун.По его словам, все изъятые каменные резные детали будут экспонироваться в Ново-Афонском музее.Так было:Так стало:









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