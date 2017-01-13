Кипрская модель объединения Грузии?!

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13.01.2017 Специалисты говорят об эффективности кипрской модели и утверждают, что их опыт может оказаться полезным для решения замороженных конфликтов в Грузии. По их словам, на это уйдет много времени, труда и ресурсов, но они уверены, что на данном этапе эта модель не имеет альтернативы. По их словам, другого пути просто нет, пишет газета «Резонанси».



По словам кавказоведа Георгия Канашвили, в Кипре развиваются очень интересные для нас события. По его словам, в последние годы все идет к тому, что остров может объединиться. Несмотря на то, чем завершится этот процесс, по его словам, мы уже можем сделать несколько выводов. Первым выводом, по словам Канашвили, является то, что если центр, т.е. Грузия сможет стать демократическим, экономически привлекательным и развитым, возможно, сепаратисты изменят свое отношение к идее общего государства. Кроме этого, по словам специалиста, большую роль будет играть и евроинтеграция. Он говорит, что успехи Кипра как в социально-экономическом, так и территориальном плане во многом связаны с процессом его евроинтеграции и перспективой вступления в ЕС.



«Также на Кипре давно не было насилия, этот компонент необходим для примирения. Но ни время, ни мир не помогут, если центр постоянно будет пытаться изолировать сепаратистов. В свое время греки пытались максимально ограничить контакт турок с внешним миром (как и мы), но в условиях глобализации такая политика сложно осуществима и контрпродуктивна. Вместе с членством в ЕС изменился и подход, что позитивно отразилось на мирном урегулировании конфликта - это следует учесть. Наша политика на протяжении лет привела к тому, что абхазы и осетины стали более привязанными к России, что противоречит интересам Грузии», - заявил в беседе с корреспондентом издания Георгий Канашвили.



Кипрскую модель называет успешной и военный эксперт Вахтанг Маисая. Но он считает, что подстроить эту модель под грузинскую реальность будет очень сложно. В первую очередь потому, что в этом случае должна существовать некая территория, которую будут контролировать грузинские власти. Он говорит, что до войны 2008 года подобные шансы в отношении Абхазии еще были, когда грузинские власти имели определенные рычаги в Кодорском ущелье и Гали, но теперь этот шанс упущен. По его словам, кипрская модель рассматривалась еще при президентстве Шеварднадзе. Тем более что тогда, по словам Маисая, грузино-абхазские отношения были более плодотворными, чем сейчас. По его словам, конец этому положила «гальская авантюра» 1998 года».



«В 2004-2005 годах Георгий Хаиндрава и Георгий Вольский, которые представляли «Партию мира», вместе с Зурабом Жвания развивали эту идею. Мы были очень близки к внедрению этой модели, но война 2008 года все перечеркнула. Между прочим, применение кипрской модели было бы более интересным в Цхинвальском регионе, потому что там мы контролировали больше территории», - пояснил Маисая. Сегодня же, по его словам, шансов на применение кипрской модели фактически нет, потому что на оккупированных территориях у Грузии нет никаких рычагов.



«В то же время специалист считает, что у властей нет никакого плана и целей по решению замороженных конфликтов. Маисая говорит, что мы уступили все позиции и даже такие позитивные новости, как визовая либерализация, не работают для сближения с жителями оккупированных регионов», - заключает издание.









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