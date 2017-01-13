Абхазский режим в поисках дополнительных источников электроэнергии

Абхазский режим собрался искать дополнительные источники электроэнергии. Как заявил руководитель компании "Черноморэнерго" Аслан Басария, вырабатываемая Ингур ГЭС энергия уже не покрывает нужд Абхазии.



Как отметил Басария, в прошлом году понижение воды в водохранилище произошло из-за климатических условий. В этом году причиной стало повышение потребления электроэнергии.



Уровень воды в водохранилище на текущий момент составляет 438 метров, что на 72 метра ниже необходимого уровня. При достижении отметки в 420 метров работа Ингури ГЭС должна будет прекратиться.



Басария согласился, что абхазской стороне следует начать поиски альтернативных источников поставок электричества.



Напомним, что директор Ингур ГЭС Леван Мебония накануне заявил, что в конце февраля Абхазия может остаться без электроэнергии из-за высокого уровня потребления и низкого уровня воды в водохранилище.









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