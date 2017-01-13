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    Абхазский режим в поисках дополнительных источников электроэнергии
    13.01.2017
    Абхазский режим собрался искать дополнительные источники электроэнергии. Как заявил руководитель компании "Черноморэнерго" Аслан Басария, вырабатываемая Ингур ГЭС энергия уже не покрывает нужд Абхазии.

    Как отметил Басария, в прошлом году понижение воды в водохранилище произошло из-за климатических условий. В этом году причиной стало повышение потребления электроэнергии.

    Уровень воды в водохранилище на текущий момент составляет 438 метров, что на 72 метра ниже необходимого уровня. При достижении отметки в 420 метров работа Ингури ГЭС должна будет прекратиться.

    Басария согласился, что абхазской стороне следует начать поиски альтернативных источников поставок электричества.

    Напомним, что директор Ингур ГЭС Леван Мебония накануне заявил, что в конце февраля Абхазия может остаться без электроэнергии из-за высокого уровня потребления и низкого уровня воды в водохранилище.


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