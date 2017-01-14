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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Патриархия Грузии призывает пресечь разрушения исторических памятников в Абхазии

14.01.2017 Уже несколько дней распространяется различная информация об уничтожении пограничниками ФСБ России в Гульрипшском районе Абхазии исторического памятника и прилегающего кладбища, - заявление об этом распространяет Патриархия Грузии.



Патриархия называет разрушение исторического памятника тревожным и призывает правительство Грузии осуществить мониторинг исторических памятников как в Абхазии, так и в Цхинвальском регионе при помощи специалистов ЮНЕСКО, поскольку грузинским специалистам не дают возможности сохранения и реставрации памятников.



«Последними данными подтверждается, что входящие в комплекс крепости Цебельда, развалины церкви, датируемые 8-9 веком действительно были разрушены, та же участь постигла кладбище поляков, живших тут после Второй мировой войны.



Тревожен тот факт, что в мирный период с лица земли стерто кладбище середины 20 века и останки поселения, некрополь и развалины церкви позднего средневековья, которые были одинаково уважаемы как грузинами, так и абхазами и представителями других народов, проживавших там.

Мы все должны объединиться, чтобы крепость Цебельда была защищена от любой угрозы и, в целом, подобное не повторилось в другом месте.



Вместе с тем, считаем необходимым, чтобы наши власти изыскали пути для того, чтобы при помощи специалистов ЮНЕСКО осуществился мониторинг исторических памятников как в Абхазии, так и в Цхинвальском регионе, так как грузинским специалистам не дается возможности для их охраны и реставрации.



Думаем, против этого не будет ни население данных регионов, ни соответствующие службы», - отмечается в заявлении патриархии.









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