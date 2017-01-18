Хубуа: до остановки ИнгурГЭС осталось 35 метров воды

За последние сутки в водохранилище было израсходовано полтора метра воды, до критического уровня остается 35 метров, после чего ИнгуриГЭС не сможет обеспечивать электроэнергией Абхазию, сообщил радио Sputnik Абхазия технический директор ГЭС Гия Хубуа.



"Реальность такова, что если мы будем такими темпами срабатывать воду, какими мы сейчас идем, то после середины февраля воды уже не будет и придется закупать энергию из России", — сказал Хубуа в интервью журналисту Sputnik Абхазия Бадраку Авидзба.



Технический директор ИнгуриГЭС Гия Хубуа об уровне воды в водохранилищеТехнический директор ИнгуриГЭС Гия Хубуа об уровне воды в водохранилище



Он также сообщил, что на сегодняшний день уровень воды в водохранилище составляет 453 метра над уровнем моря, до критической отметки остается лишь 35 метров.









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