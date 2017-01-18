Российская авиакомпания планирует выполнять рейсы в Абхазию

Авиакомпания «Оренбуржье», после отмены субсидий на межрегиональные перелеты, может начать выполнять рейсы в Абхазию - в оккупированный Россией регион Грузии. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.



После информации о том, что оренбургский авиаперевозчик не попал в госпрограмму субсидируемых авиаперевозок по регионам России на 2017 год, в авиакомпании подчеркнули о сохранении действующих цен, но изменении частоты полетов.



При этом первым "зарубежным" направлением оренбургского перевозчика станет Абхазия. Летать туда они намереваются из Краснодара.



«Обсуждается расширение полетной программы за счет новых направлений за границу из Краснодара и Сочи», – говорится в сообщении компании.



Директор Сухумского аэропорта Вячеслав Эшба считает такие планы преждевременными и предлагает дождаться официального заявления по этому поводу Росавиации, сообщает информагентство «Апсныпресс».



Напомним, что официально Сухумский аэропорт объявлен закрытым из-за невозможности осуществлять полноценный контроль грузинской стороной.



Ранее официальный Тбилиси не раз обьращался в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с требованием закрыть аэропорт Сухуми для полетов. В 2010 году в ICAO заявили, что организация не признает аэропорт Сухуми в качестве международного. ICAO обещало, что сухумскому аэропорту не будет присвоен международный код для осуществления международных авиарейсов.









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