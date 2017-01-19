Оренбургская авиакомпания не планирует рейсы в Абхазию

19.01.2017 Авиакомпания «Оренбуржье» не планирует выполнять авиарейсы в направлении оккупированной Абхазии, как об этом сообщалось ранее. Об этом порталу "Наша Абхазия" сообщила начальник отдела маркетинга и рекламы ГУП Оренбургской области "Аэропорт Оренбург" Марина Лаптева.



Как отмечается в сообщении, в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ №1024 от 22.12.16г. ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург» получило допуски к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и грузов на направлениях:



Краснодар – Тбилиси

Краснодар – Батуми

Краснодар – Кутаиси

Сочи – Батуми

Сочи – Кутаиси



«Опубликованная ранее информация о рассмотрении авиапредприятием в качестве возможного направления г.Сухуми не соответствует действительности», - отмечает начальник отдела маркетинга и рекламы ГУП "Аэропорт Оренбург".



Накануне на пресс-служба компании распространила информацию о том, что в рамках расширения полетной программы обсуждается запуск рейсов из Краснодара и Сочи в несколько городов Грузии, а также в Сухуми (Абхазия, оккупированный регион Грузии).



«Обсуждается расширение полетной программы за счет новых направлений за границу: в Тбилиси, Сухуми, Батуми, Кутаиси из Краснодара и Сочи»,- отмечалось на сайте авиакомпании. Информация на данный момент уже удалена.









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