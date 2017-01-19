.: Лента Новостей
  • Оренбургская авиакомпания не планирует рейсы в Абхазию
  • Российская авиакомпания планирует выполнять рейсы в Абхазию
  • Хубуа: до остановки ИнгурГЭС осталось 35 метров воды
  • С российских военных требуют обратно командировочные, выданные на войну в Абхазии
  • Патриархия Грузии призывает пресечь разрушения исторических памятников в Абхазии
  • Абхазский режим в поисках дополнительных источников электроэнергии
  • Кипрская модель объединения Грузии?!
  • С алтаря христианского храма средневековой Анакопии удалили лапидарные надписи
  • Абхазия может погрузиться во тьму
  • Президент Грузии призвал международное сообщество отреагировать на снос церкви в Абхазии

    •
     
    Оренбургская авиакомпания не планирует рейсы в Абхазию
    19.01.2017
    Авиакомпания «Оренбуржье» не планирует выполнять авиарейсы в направлении оккупированной Абхазии, как об этом сообщалось ранее. Об этом порталу "Наша Абхазия" сообщила начальник отдела маркетинга и рекламы ГУП Оренбургской области "Аэропорт Оренбург" Марина Лаптева.

    Как отмечается в сообщении, в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ №1024 от 22.12.16г. ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург» получило допуски к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и грузов на направлениях:

    Краснодар – Тбилиси
    Краснодар – Батуми
    Краснодар – Кутаиси
    Сочи – Батуми
    Сочи – Кутаиси

    «Опубликованная ранее информация о рассмотрении авиапредприятием в качестве возможного направления г.Сухуми не соответствует действительности», - отмечает начальник отдела маркетинга и рекламы ГУП "Аэропорт Оренбург".

    Накануне на пресс-служба компании распространила информацию о том, что в рамках расширения полетной программы обсуждается запуск рейсов из Краснодара и Сочи в несколько городов Грузии, а также в Сухуми (Абхазия, оккупированный регион Грузии).

    «Обсуждается расширение полетной программы за счет новых направлений за границу: в Тбилиси, Сухуми, Батуми, Кутаиси из Краснодара и Сочи»,- отмечалось на сайте авиакомпании. Информация на данный момент уже удалена.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия