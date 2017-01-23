США осуждают уничтожение Россией памятников культурного наследия в Абхазии

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23.01.2017 - Civil Georgia Миссия США в ОБСЕ осудила уничтожение исторических памятников около села Цебельда в сепаратистской Абхазии.



«Уничтожение российскими силами 3 января (исторических памятников) с целью обустройства полигона для Седьмой бригады Южного военного округа является нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии. На этой территории располагались руины восьмого-девятого веков и позднего средневековья, а также кладбище 20-го века. Все эти элементы культурного наследия Грузии и Кавказа утеряны безвозвратно», - заявила заместитель руководителя миссии Кейт Бирнс на заседании Постоянного совета ОБСЕ 19 января.



По ее словам, США ждут, что соответствующие местные власти допустят беспрепятственный доступ международного содружества на место посредством Механизма предотвращения инцидентов и реагированию на них.



Тбилиси строго осудил разрушение церкви и польского кладбища в с. Цебельда, как «умышленный акт вандализма» и призвал международное содружество к соответствующему реагированию.



Официальные лица сепаратистской Абхазии 11 января ответили на это заявление и обвинили Тбилиси в «политизации фактов». По их заявлению, МИД сепаратистского правительства Абхазии готов содействовать установлению контактов между Министерством культуры региона и ЮНЕСКО «для выработки механизма совместной охраны историко-культурного наследия».



Официальные лица сепаратистской Абхазии заявили, что «исторический памятник» был поврежден при расчистке территории для полигона, но они не стали разглашать подробности, по приказу кого произошло уничтожение памятника.



Пограничные силы ФСБ России, которые расквартированы в Абхазии, обвинения об их причастности назвали ошибочными и опровергли, что соответствующая территория находится в их распоряжении.



В то же время, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ американский дипломат также затронула заявление де-факто властей Абхазии о том, что два КПП на административной пограничной линии Абхазии – Набакеви-Хурча и Меоре Отобаия-Орсантия будут закрыты в конце января; По ее заявлению, это может «еще больше ограничить свободу перемещения, в том числе, учеников и тех пациентов, которые нуждаются у медицинской помощи».



Американский дипломат подчеркнула, что «дальнейшая оккупация регионов Грузии Абхазии и Южной Осетии со стороны России» «неприемлема» для Соединенных Штатов.



«Мы вновь призываем Россию, как сторону конфликта, выполнить обязательства, взятые по Соглашению о прекращении огня от 2008 года, в том числе, вернуть свои силы на позиции до конфликта, обеспечить беспрепятственное прохождение гуманитарной помощи и аннулировать одностороннее решение о признании этих регионов Грузии в качестве независимых государств», - отметила Бирнс.



В своем заявлении заместитель руководителя Миссии США также повторила «однозначную поддержку» ее страны в отношении «суверенитета, независимости и территориальной целостности (Грузии) в рамках признанных на международном уровне ее границ, а также в отношении стремлений к интеграции в евроатлантические структуры».



Она также призвала австрийское председательство, возобновить консультации по восстановлению Представительства ОБСЕ в Грузии. Миссия ОБСЕ в Грузии была закрыта после того, как Россия наложила вето на продление мандата миссии в декабре 2008 года.









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