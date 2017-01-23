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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Омбудсмен Грузии о возможной отмене пунктов пропуска на линии оккупации Абхазии

23.01.2017 В 2016 году марионеточный режим Абхазии не единожды заявлял, что собирается закрыть пункты пропуска на административной границе, кроме пункта пропуска по реке Ингури. Один из 5 пунктов пропуска - Шамгона-Тагилони, был закрыт в апреле 2016 года. А по информации от 29 декабря 2016 года, будут упразднены и пункты пропуска Хурча-Набакеви и Орсантия-Отобая. Взамен, местные органы власти предлагают жителям Гальского района автобусное обслуживание до Ингурского моста.



По мнению Народного защитника Грузии, это еще один шаг назад с точки зрения уважения и защиты прав местного населения. Упразднение пунктов пропуска ограничивает свободу передвижения жителей Гальского района, создает им неоправданные препятствия в контексте здравоохранения, образования, торговли, сохранения семейных связей и т.д.



«Мало того, что так называемые села нижней и верхней зоны Гали достаточно далеко расположены от Ингурского моста, неблагоустроенная инфраструктура будет создавать дополнительные препятствия для доступа к мосту. Соответственно, принуждение к тому, чтобы пользоваться только Ингурским мостом, означает трату времени и финансов и изолирование Гальского района. Подчеркивается, что Ингурский пункт пропуска перегружен и жителям приходится часами стоять в очереди для пересечения пункта пропуска. Предполагается, что упразднение других пунктов пропуска еще более загрузит Ингурский пункт пропуска.



Особенно необходимо отметить, что пунктами пропуска пользуются школьники и пациенты, и принятое решение будет являться ущемлением их прав на образование и здоровье. Также предполагается, что повысятся случаи незаконных задержаний, исходя из того, что местные жители будут продолжать пользоваться близлежащими пунктами или обходными путями.



К этой проблеме добавляется и ограничение права перемещения по району. В селах Гальского района, на вновь открытых постах, военнослужащие Российской Федерации детально проверяют документы местных жителей (форму №9 или абхазский паспорт), при перемещении из одной деревни в другую. К примеру, житель села верхней зоны Гальского района не может поехать в село нижней зоны Гали. Тот же порядок действует и для жителей нижней зоны. Что касается остальной части населения Абхазии, они больше не смогут въезжать в пограничную зону, в деревни Гальского района, без специального пропуска. Такой режим контроля создаст особые проблемы населению, у которого нет документов.



В своих парламентских и специальных отчетах, а также в публичных заявлениях и встречах по грузино-абхазским вопросам, Народный защитник регулярно ставил проблему ограничения свободы передвижения. Омбудсмен не единожды обращался к сторонам договориться о таком режиме передвижения, который не будет ущемлять достоинство и права человека. Печально, что свобода передвижения рассматривается не с гуманитарной, а с политической точки зрения.



Народный защитник призывает стороны-участников Женевских международных дискуссий пересмотреть свои позиции и воздержаться от принятия таких решений, которые еще более усугубят правовое положение пострадавшего от конфликта населения, что еще больше обострит отношения»,- говорится в заявлении офиса Народного защитника Грузии.









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