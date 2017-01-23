.: Лента Новостей
  • В Гудауте продолжается строительство комплекса для проживания российских оккупантов
  • Омбудсмен Грузии о возможной отмене пунктов пропуска на линии оккупации Абхазии
  • США осуждают уничтожение Россией памятников культурного наследия в Абхазии
  • Большая часть Абхазии осталась без света
  • «Вологодские авиалинии» готовятся летать в Абхазию
  • Оренбургская авиакомпания не планирует рейсы в Абхазию
  • Российская авиакомпания планирует выполнять рейсы в Абхазию
  • Хубуа: до остановки ИнгурГЭС осталось 35 метров воды
  • С российских военных требуют обратно командировочные, выданные на войну в Абхазии
  • Патриархия Грузии призывает пресечь разрушения исторических памятников в Абхазии

    •
     
    Омбудсмен Грузии о возможной отмене пунктов пропуска на линии оккупации Абхазии
    23.01.2017
    В 2016 году марионеточный режим Абхазии не единожды заявлял, что собирается закрыть пункты пропуска на административной границе, кроме пункта пропуска по реке Ингури. Один из 5 пунктов пропуска - Шамгона-Тагилони, был закрыт в апреле 2016 года. А по информации от 29 декабря 2016 года, будут упразднены и пункты пропуска Хурча-Набакеви и Орсантия-Отобая. Взамен, местные органы власти предлагают жителям Гальского района автобусное обслуживание до Ингурского моста.

    По мнению Народного защитника Грузии, это еще один шаг назад с точки зрения уважения и защиты прав местного населения. Упразднение пунктов пропуска ограничивает свободу передвижения жителей Гальского района, создает им неоправданные препятствия в контексте здравоохранения, образования, торговли, сохранения семейных связей и т.д.

    «Мало того, что так называемые села нижней и верхней зоны Гали достаточно далеко расположены от Ингурского моста, неблагоустроенная инфраструктура будет создавать дополнительные препятствия для доступа к мосту. Соответственно, принуждение к тому, чтобы пользоваться только Ингурским мостом, означает трату времени и финансов и изолирование Гальского района. Подчеркивается, что Ингурский пункт пропуска перегружен и жителям приходится часами стоять в очереди для пересечения пункта пропуска. Предполагается, что упразднение других пунктов пропуска еще более загрузит Ингурский пункт пропуска.

    Особенно необходимо отметить, что пунктами пропуска пользуются школьники и пациенты, и принятое решение будет являться ущемлением их прав на образование и здоровье. Также предполагается, что повысятся случаи незаконных задержаний, исходя из того, что местные жители будут продолжать пользоваться близлежащими пунктами или обходными путями.

    К этой проблеме добавляется и ограничение права перемещения по району. В селах Гальского района, на вновь открытых постах, военнослужащие Российской Федерации детально проверяют документы местных жителей (форму №9 или абхазский паспорт), при перемещении из одной деревни в другую. К примеру, житель села верхней зоны Гальского района не может поехать в село нижней зоны Гали. Тот же порядок действует и для жителей нижней зоны. Что касается остальной части населения Абхазии, они больше не смогут въезжать в пограничную зону, в деревни Гальского района, без специального пропуска. Такой режим контроля создаст особые проблемы населению, у которого нет документов.

    В своих парламентских и специальных отчетах, а также в публичных заявлениях и встречах по грузино-абхазским вопросам, Народный защитник регулярно ставил проблему ограничения свободы передвижения. Омбудсмен не единожды обращался к сторонам договориться о таком режиме передвижения, который не будет ущемлять достоинство и права человека. Печально, что свобода передвижения рассматривается не с гуманитарной, а с политической точки зрения.

    Народный защитник призывает стороны-участников Женевских международных дискуссий пересмотреть свои позиции и воздержаться от принятия таких решений, которые еще более усугубят правовое положение пострадавшего от конфликта населения, что еще больше обострит отношения»,- говорится в заявлении офиса Народного защитника Грузии.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия