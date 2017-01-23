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    В Гудауте продолжается строительство комплекса для проживания российских оккупантов
    23.01.2017
    В Гудауте (Абхазия, Грузия), где дислоцирована российская оккупационная 7-я военная база, продолжается строительство комплекса для проживания российских военнослужащих. Работы на 21 объекте социально-культурного назначения ведет предприятие «Инстрой». Об этом говорится на сайте Федерального агентства специального строительства РФ.

    Всего построено девятнадцать жилых домов: восемнадцать 16-квартирных и один 14 квартирный. На сегодняшний день жилые дома находятся в высокой степени готовности. Во всех домах выполнена внутренняя отделка помещений, установлены окна, наружные двери, кровля, проложены коммуникации. Все квартиры будут сданы «под ключ», полностью меблированы и оборудованы всей необходимой бытовой техникой.

    Помимо жилых домов в комплексе предусмотрено строительство школы на 200 и детского сада на 150 детей, игровых площадок, спортивного стадиона, полосы препятствий.




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