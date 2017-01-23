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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В Совете Европы и ОБСЕ обсудили положение в оккупированной Абхазии

23.01.2017 18-19 января в рамках Совета Европы и ОБСЕ обсудили положение в оккупированном регионе Грузии, Абхазии, в частности вопрос уничтожения памятников культурного и исторического наследия, и проблемы, связанные со свободным передвижением.



В рамках заседания комитета совета заместителей министров Совета Европы и постоянного совета ОБСЕ делегация Грузии сделала заявления в связи с фактом разрушения памятника грузинского культурного наследия, и кладбища у села Цебельда, осудила посягательство Россией на памятники культуры и истории, и призвала международное содружество, ОБСЕ, Организацию образования, науки и культуры ООН (UNESCO), а также другие соответствующие международные организации, дать строгую оценку незаконным действиям России, и незамедлительно принять меры с целью сохранения и защиты памятников культуры и истории, существующих на оккупированных территориях.



В заявлениях грузинской стороны было сказано, что уничтожение российскими оккупационными силами церкви и кладбища, находящихся в регионе Абхазии, является нарушением конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в ходе вооруженного конфликта, и еще одним действием, направленным против суверенитета и территориальной целостности страны. А также грузинская сторона выразила тревогу в связи с решением сухумского оккупационного режима, предусматривающего сокращение количества т.н. пропускных пунктов вдоль линии оккупации от шести до одного. Отметили, что это решение еще больше осложнит передвижение местного населения, и отяготит сложившееся в регионе гуманитарное положение.



Грузинская сторона призвала Российскую Федерацию, привести свои действия в соответствие с нормами и принципами международного права, и выполнить взятые международные обязательства, в том числе соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года.



Примечательно, что на заседании комитета заместителей министров Совета Европы делегация Польши сделала заявление в поддержку Грузии, где особо отметили, что необходимо своевременное расследование факта, происшедшего у с ела Цебельда, особенно в условиях, когда группы международного мониторинга не имеют возможности войти на оккупированные территории. Наряду с этим постоянный представитель Польши еще раз подтвердил в своем выступлении твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.



В рамках заседания постоянного совета делегации Евросоюза, США, и Канады в ОБСЕ выступили с заявлениями в связи с вопросом уничтожения памятников культуры и ограничения свободного передвижения. В своих выступлениях делегации США и Канады осудили факт уничтожения российскими военными памятников культуры и истории у села Цебельда. В данном контексте делегации США и Канады говорили о необходимости обеспечения допуска международного мониторинга в регион.



В заявлении представитель американской делегации выразил тревогу в связи с еще большим ограничением права свободного передвижения в регионе Абхазии. США отметили, что неприемлема оккупация регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Делегация США призвала Россию, как сторону конфликта, выполнить обязательства, взятые договором о прекращении огня от 2008 года, в том числе вернуть свои вооруженные силы на позиции до конфликтного периода, и обеспечить неограниченный гуманитарный вход в эти регионы, а также отозвать признание регионов Грузии независимыми странами.



На заседании американские и канадские дипломаты еще раз зафиксировали твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах.



На заседании постоянного совета ОБСЕ делегация Евросоюза выразила сожаление в связи с уничтожением памятников культуры российским военным персоналом с целью увеличения ареала тренировочной базы в регионе Абхазии, и подчеркнула необходимость допуска миссии мониторинга Евросоюза в регион.



Евросоюз также негативно оценил решение о сокращении пропускных пунктов вдоль административной границы Абхазии и отметил, что их закрытие отрицательно скажется на сотнях местных беженцев, в том числе на школьников, которые ежедневно пользуются этими пунктами. В заявлении Евросоюза отметили, что такие действия мешают процессу урегулирования конфликта мирным путем, и вообще стабильности в регионе.



Евросоюз особо подчеркнул, что размещением в регионах Грузии своих военных сил и увеличением военной инфраструктуры Российская Федерация нарушает территориальную целостность и суверенитет Грузии.



Позицию Евросоюза разделили, и к заявлению присоединились Норвегия, Исландия, Украина, республика бывшей Югославии Македония, Босния и Герцеговина, Черногория, и Албания.



Следует отметить, что вместе с тем министр иностранных дел обратился к генеральному директору UNESCO о необходимости послать миссию UNESCO с целью изучения уничтожения памятников, и состояния культурного наследия на оккупированных территориях Грузии.











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