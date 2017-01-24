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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Вредные иллюзии и односторонние уступки сепаратистам

24.01.2017 Член "Нового единства для Грузии", бывший заместитель министра иностранных дел Николоз Вашакидзе отзывается на инициативу сделать запись в Конституции Грузии об особом статусе для оккупированных регионов.



Дипломат считает, что вопрос территориальной целостности страны не разрешится односторонними уступками.



"Очень жаль, что в Грузии по сегодняшний день живы вредные иллюзии в связи с тем, что проблему территориальной целостности Грузии можно разрешить посредством односторонних уступок и жестов в адрес преступных сепаратистов. Интересно, в который раз русские и сепаратисты должны бросить нам назад эти односторонне сделанные инициативы, чтобы у грузинских политиков возникла хотя бы капля достоинства и мудрости?



Следует хорошо понимать, что эти территории оккупированы агрессором, и в виде т.н. "власти" там выступают криминальные сепаратистские режимы, вошедшие в преступное сотрудничество с агрессором, и уличенные в этнической чистке и постоянной этнической дискриминации.



Это означает, что они никогда не сядут на переговоры с грузинским государством в ответ на унижающие собственные интересы политические и правовые инициативы с нашей стороны. Зато останутся в силе сделанные нами, и безответные, вредные для нас самих шаги"- заявил Вашакидзе.



Дипломат считает, что процесс возвращения оккупированных территорий в политическое пространство Грузии начнется только после того, как на международной арене будут созданы благоприятные условия для этого, "чего пока не видно"- говорит Вашакидзе. По его же словам:



"Когда будут созданы эти условия, проблема будет решена только лишь под политическим давлением государства Грузии и международного содружества на сепаратистов, поскольку добровольно они ничего не уступят".



Вашакидзе критикует авторов идеи и говорит, что внесение такого вопроса в Конституцию должно быть результатом политической торговли и просьбы сепаратистов. В ином случае это ничего не дает государству.



"Возникает простой вопрос: почему мы должны сделать так, чтобы к этому вожделенному моменту наше государство пришло с юридически ослабленными позициями? Все то, что эти недальновидные люди собираются внести сейчас в Конституцию, должно быть предметом упрашиваний со стороны сепаратистов, и политического торга, поскольку если проблема будет решена, то будет решена только в условиях международного осуждения сепаратистов, и преступления, совершенного ими перед человечеством. И почему грузинская сторона должна уничтожить этот важнейший инструмент и ресурс сейчас, сама, и на данном этапе, когда ничего гарантированно это не даст нам и, причем никто, включая сепаратистов, не требует этого от нас"- задается вопросом Николоз Вашакидзе.



К информации, на заседании конституционной комиссии конституционалист Автандил Деметрашвили поставил вопрос о том, чтобы внести в Конституцию Грузии запись о присвоении особого статуса Абхазии и Цхинвальскому региону, что вызвало дебаты. Деметрашвили считает, что "особому статусу" не нужны дополнительные пояснения о том, что означает этот термин по своему содержанию. С инициативой согласился член большинства Закария Куцнашвили, который считает, что такая запись будет содействовать мирному процессу восстановления территориальной целостности страны.











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