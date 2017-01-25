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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Часть беженцев может лишиться денежной помощи

25.01.2017 Ежемесячную денежную помощь от государства должны получать только нуждающиеся — министерство по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий Грузии работает над соответствующей реформой.



Глава ведомства Созар Субари заявляет, что работа в этом направлении началась, но окончательное решение еще не согласовано и не принято.

В настоящее время лица, которые имеют статус вынужденных переселенцев в Грузии и доход менее 1000 лари (более 370 долларов), получают ежемесячную помощь в размере 45 лари (порядка 17 долларов).



«Помощь должны получать не все переселенцы — которые нуждаются или не нуждаются. Помощь должны получать только те, кто нуждается», — сказал Субари в эфире телекомпании «Имеди».



Сэкономленные в результате таких мер средства должны быть направлены на помощь нуждающимся переселенцам, считает министр.



«Это будет помощь, чтобы у них появились источники дохода, финансирование бизнеса, увеличения строительства. У нас есть шанс серьезно увеличить строительство этим путем», — сказал Субари, указывая на то, что государство строит жилье для беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона.



При этом он подчеркнул, что в Грузии не будет упразднен статус вынужденных переселенцев и нуждающиеся люди обязательно будут получать помощь.



На сегодняшний день в Грузии проживают порядка 267 тысяч вынужденных переселенцев из неподконтрольных властям страны территорий — Абхазии и Цхинвальского региона.



Государство обеспечивает эти семьи жильем либо выдает соответствующую компенсацию. Кроме того, вынужденно переселенные лица в Грузии пользуются различными льготами. За последние четыре года жилье получили 13 тысяч 749 семей вынужденных переселенцев









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