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    Часть беженцев может лишиться денежной помощи
    25.01.2017
    Ежемесячную денежную помощь от государства должны получать только нуждающиеся — министерство по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий Грузии работает над соответствующей реформой.

    Глава ведомства Созар Субари заявляет, что работа в этом направлении началась, но окончательное решение еще не согласовано и не принято.
    В настоящее время лица, которые имеют статус вынужденных переселенцев в Грузии и доход менее 1000 лари (более 370 долларов), получают ежемесячную помощь в размере 45 лари (порядка 17 долларов).

    «Помощь должны получать не все переселенцы — которые нуждаются или не нуждаются. Помощь должны получать только те, кто нуждается», — сказал Субари в эфире телекомпании «Имеди».

    Сэкономленные в результате таких мер средства должны быть направлены на помощь нуждающимся переселенцам, считает министр.

    «Это будет помощь, чтобы у них появились источники дохода, финансирование бизнеса, увеличения строительства. У нас есть шанс серьезно увеличить строительство этим путем», — сказал Субари, указывая на то, что государство строит жилье для беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона.

    При этом он подчеркнул, что в Грузии не будет упразднен статус вынужденных переселенцев и нуждающиеся люди обязательно будут получать помощь.

    На сегодняшний день в Грузии проживают порядка 267 тысяч вынужденных переселенцев из неподконтрольных властям страны территорий — Абхазии и Цхинвальского региона.

    Государство обеспечивает эти семьи жильем либо выдает соответствующую компенсацию. Кроме того, вынужденно переселенные лица в Грузии пользуются различными льготами. За последние четыре года жилье получили 13 тысяч 749 семей вынужденных переселенцев


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