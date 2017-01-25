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    Жители села Набакеви протестовали против закрытия одного из переходов через Ингури
    25.01.2017
    Около двухсот человек, по сообщению "Апсныпресс", приняло участие в митинге против закрытия пункта пропуска «Набакеви». В мероприятии приняли участие жители села Набакеви. Участники акции требовали не закрывать данный пункт пропуска.

    Организатором акции, как сообщает агентство, выступила бывшая глава населенного пункта Набакеви. Главным аргументом оставления пункта перехода через линию оккупации открытой митингующие назвали «удобство перемещения».

    Представители марионеточного режима Абхазии, присутствовавшие на митинге, заявили собравшимся, что вопрос закрытия пункта решен лидером марионеточного режима.

    Как сообщает "Апсныпресс", на сегодняшний день дата закрытия пунктов пропуска не определена. Ранее речь шла о закрытии пунктов пропуска Набакеви и Отабая конце января.




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