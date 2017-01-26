Принц Иордании принял делегацию абхазского режима

Делегация марионеточного режима Абхазии в ходе визита в Иорданское Хашимитское Королевство встретилась с принцем Али бин аль-Хуссейном. Об этом сообщает "АпсныПресс". Абхазскую делегацию возглавлял глава «Международного фонда Апсны» Сонер Гогуа.
Как сообщает агентство, "Принц Али, являясь наполовину черкесом, всегда интересовался родной историей и культурой. Все участники согласились с мнением, что оба народа объединяют наша кровь, культура, прошлое и нынешнее, и самое главное – будущее".
Сообщается, что принц был ознакомлен с информацией об Абхазии и ее возможностях. Ему рассказали о приоритетах "политики, направленной на создание условий для возвращения диаспоры на Родину, а также на привлечение инвестиций в экономику страны".
В рамках визита в Иорданию абхазская делегация также приняла участие в процессе голосования на выборах нового главы Главного Черкесского Центра в Иордании.
В результате тайного голосования новым главой Черкесского Центра в Иордании избран Зухди Джамбачукуа (Зухди Джамбек).