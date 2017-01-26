.: Лента Новостей
  • Российский холдинг построит в Абхазии ряд медицинских объектов
  • Принц Иордании принял делегацию абхазского режима
  • Жители села Набакеви протестовали против закрытия одного из переходов через Ингури
  • Часть беженцев может лишиться денежной помощи
  • Грузины оказались наиболее дисциплинированными плательщиками за электроэнергию в Абхазии
  • Вредные иллюзии и односторонние уступки сепаратистам
  • В Совете Европы и ОБСЕ обсудили положение в оккупированной Абхазии
  • В Гудауте продолжается строительство комплекса для проживания российских оккупантов
  • Омбудсмен Грузии о возможной отмене пунктов пропуска на линии оккупации Абхазии
  • США осуждают уничтожение Россией памятников культурного наследия в Абхазии

    •  
    Российский холдинг построит в Абхазии ряд медицинских объектов
    26.01.2017
    Российский холдинг "Дельрус" намерен построить в Абхазии ряд медицинских объектов. С этой целью в Абхазии находится президента холдинга Юлай Магадеев.

    Глава здравоохранительного ведомства марионеточного режима Абхазии Андзор Гоов заявил на брифинге, что подготовлено три проекта, в соответствии с которыми в Абхазии будут созданы единая диагностическая лаборатория, центр гемодиализа и кардиологический центр.

    «Строительством центров будет заниматься российский холдинг «Дельрус». О сроках пока говорить сложно, но проекты готовы и они будут представлены на следующем заседании российско-абхазской Межправкомиссию», - сказал Гоов. Он сообщил, что создана рабочая группа, которая и займется деталями реализации проекта.

    Предполагается, что в этих центрах гражданам России, проживающим в Абхазии, медицинские услуги будут оказываться бесплатно, а расходы покрываться за счет обязательного медицинского страхования. При этом тарифы будут максимально приближены к российским.

    «У жителей Абхазии, имеющих российское гражданство, отпадет необходимость выезжать на пределы республики. Квалифицированная высокотехнологическая помощь будет им оказываться на месте», - подчеркнул Магадеев.

    «Проекты будут реализовываться в течение пяти лет. Но начнем мы с диагностической лаборатории, которая будет предоставлять услуги как бесплатно, по медицинскому полису, так и платно», - отметил Магадеев. Он также отметил, что холдинг готов взяться и за реализацию проекта, связанного с репродуктивными технологиями.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия