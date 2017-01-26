Российский холдинг построит в Абхазии ряд медицинских объектов

Российский холдинг "Дельрус" намерен построить в Абхазии ряд медицинских объектов. С этой целью в Абхазии находится президента холдинга Юлай Магадеев.



Глава здравоохранительного ведомства марионеточного режима Абхазии Андзор Гоов заявил на брифинге, что подготовлено три проекта, в соответствии с которыми в Абхазии будут созданы единая диагностическая лаборатория, центр гемодиализа и кардиологический центр.



«Строительством центров будет заниматься российский холдинг «Дельрус». О сроках пока говорить сложно, но проекты готовы и они будут представлены на следующем заседании российско-абхазской Межправкомиссию», - сказал Гоов. Он сообщил, что создана рабочая группа, которая и займется деталями реализации проекта.



Предполагается, что в этих центрах гражданам России, проживающим в Абхазии, медицинские услуги будут оказываться бесплатно, а расходы покрываться за счет обязательного медицинского страхования. При этом тарифы будут максимально приближены к российским.



«У жителей Абхазии, имеющих российское гражданство, отпадет необходимость выезжать на пределы республики. Квалифицированная высокотехнологическая помощь будет им оказываться на месте», - подчеркнул Магадеев.



«Проекты будут реализовываться в течение пяти лет. Но начнем мы с диагностической лаборатории, которая будет предоставлять услуги как бесплатно, по медицинскому полису, так и платно», - отметил Магадеев. Он также отметил, что холдинг готов взяться и за реализацию проекта, связанного с репродуктивными технологиями.









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