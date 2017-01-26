Гражданам России, проживающим в Абхазии, раздадут страховые полисы с припиской к Краснодарскому краю

Помощник министра здравоохранения России Анатолий Гулин провел встречу в Абхазии. Обсуждался вопрос выдачи полисов медицинского страхования гражданам России, проживающим в оккупированном регионе.
Договор о выдаче медицинских полисов планируется подписать в первом квартале 2017 года.
По словам Гулина, медполис будет действовать на всей территории России, но так как Абхазия граничит с Краснодарским краем, жителям Абхазии удобнее обращаться в медучреждения Кубани.
Первый замдиректора Краснодарского территориального фонда обязательного медстрахования Людмила Морозова сказала, что ее ведомство будет курировать оказание медицинской помощи жителям Абхазии.
Помимо договора о страховых полисах, в первом квартале 2017 года планируется подписание договора о льготном обеспечении медикаментами жителей Абхазии, имеющих российское гражданство.
Медицинские полисы будут выдаваться в российском посольстве. Для получения документа нужно будет предъявить российский и абхазский "паспорта". Дети до 14 лет могут получить полис только при наличии гражданства РФ. Гражданство можно получить в российском посольстве при предъявлении одного из родителей паспорта РФ.