.: Лента Новостей
  • Посол США в Грузии выразил обеспокоенность решением абхазского режима
  • В ЦИК Абхазии зарегистрированы 85 групп по выдвижению кандидатов в «депутаты»
  • Представители Центробанка Абхазии приняли участие в конференции-выставке в Нью-Йорке
  • Гражданам России, проживающим в Абхазии, раздадут страховые полисы с припиской к Краснодарскому краю
  • В Абхазии расформировали фонд развития абхазского языка
  • Российский холдинг построит в Абхазии ряд медицинских объектов
  • Принц Иордании принял делегацию абхазского режима
  • Жители села Набакеви протестовали против закрытия одного из переходов через Ингури
  • Часть беженцев может лишиться денежной помощи
  • Грузины оказались наиболее дисциплинированными плательщиками за электроэнергию в Абхазии

    •
     
    Гражданам России, проживающим в Абхазии, раздадут страховые полисы с припиской к Краснодарскому краю
    26.01.2017
    Помощник министра здравоохранения России Анатолий Гулин провел встречу в Абхазии. Обсуждался вопрос выдачи полисов медицинского страхования гражданам России, проживающим в оккупированном регионе.

    Договор о выдаче медицинских полисов планируется подписать в первом квартале 2017 года.

    По словам Гулина, медполис будет действовать на всей территории России, но так как Абхазия граничит с Краснодарским краем, жителям Абхазии удобнее обращаться в медучреждения Кубани.

    Первый замдиректора Краснодарского территориального фонда обязательного медстрахования Людмила Морозова сказала, что ее ведомство будет курировать оказание медицинской помощи жителям Абхазии.

    Помимо договора о страховых полисах, в первом квартале 2017 года планируется подписание договора о льготном обеспечении медикаментами жителей Абхазии, имеющих российское гражданство.

    Медицинские полисы будут выдаваться в российском посольстве. Для получения документа нужно будет предъявить российский и абхазский "паспорта". Дети до 14 лет могут получить полис только при наличии гражданства РФ. Гражданство можно получить в российском посольстве при предъявлении одного из родителей паспорта РФ.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия