Гражданам России, проживающим в Абхазии, раздадут страховые полисы с припиской к Краснодарскому краю

26.01.2017 Помощник министра здравоохранения России Анатолий Гулин провел встречу в Абхазии. Обсуждался вопрос выдачи полисов медицинского страхования гражданам России, проживающим в оккупированном регионе.



Договор о выдаче медицинских полисов планируется подписать в первом квартале 2017 года.



По словам Гулина, медполис будет действовать на всей территории России, но так как Абхазия граничит с Краснодарским краем, жителям Абхазии удобнее обращаться в медучреждения Кубани.



Первый замдиректора Краснодарского территориального фонда обязательного медстрахования Людмила Морозова сказала, что ее ведомство будет курировать оказание медицинской помощи жителям Абхазии.



Помимо договора о страховых полисах, в первом квартале 2017 года планируется подписание договора о льготном обеспечении медикаментами жителей Абхазии, имеющих российское гражданство.



Медицинские полисы будут выдаваться в российском посольстве. Для получения документа нужно будет предъявить российский и абхазский "паспорта". Дети до 14 лет могут получить полис только при наличии гражданства РФ. Гражданство можно получить в российском посольстве при предъявлении одного из родителей паспорта РФ.









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