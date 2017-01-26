Представители Центробанка Абхазии приняли участие в конференции-выставке в Нью-Йорке

26.01.2017 Национальный банк Республики Абхазия участвовал в 45-й ежегодной Международной нумизматической конференции-выставке



Центральный банк марионеточного режима Абхазии участвовал в 45-й ежегодной Международной нумизматической конференции-выставке, проходившей в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке.



В конференции участвовали крупнейшие аукционные дома, кредитные организации, частные коллекционеры, издательства.



Абхазские банкиры представили делегатам конференции и членам профессионального нумизматического сообщества доклад-презентацию о нашей стране, банковской системе, подробно осветили эмиссионную деятельность т.н. "Центробанка Абхазии".



На абхазском стенде была представлена символика Абхазии, памятные инвестиционные монеты, первый систематизированный каталог памятных инвестиционных монет, изданный на английском языке, рекламные демонстрационные материалы. В общем, на конференции было представлено около 30 абхазских монет.









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