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    В ЦИК Абхазии зарегистрированы 85 групп по выдвижению кандидатов в «депутаты»
    26.01.2017
    В Абхазии 10 февраля завершится выдвижение кандидатов в "депутаты парламента", к 25 января зарегистрировано 85 инициативных групп. Выборы пройдут 12 марта 2017 года.

    Политической партией "Аинар" уже выдвинуто 8 кандидатов в "депутаты".

    Выборы пройдут по 35 избирательным округам, число избирательных участков еще не утверждено. Согласно закону о выборах, баллотироваться в "парламент" не могут люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами.

    Кандидатами могут стать граждане Абхазии не моложе 25 лет.

    Следует отметить, что большинство жителей грузинской национальности по-прежнему будет лишено возможности принять участие в выборах за отсутствием у них т.н. "абхазского паспорта", которого их лишили сразу же после прихода к власти в Абхазии Рауля Хаджимба.


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