Посол США в Грузии выразил обеспокоенность решением абхазского режима

Посол США в Грузии Ян Келли 26 января посетил абхазскую линию российской оккупации и ознакомился со сложившейся ситуацией. Как передают грузинские телекомпании, посол осмотрел так называемые контрольно-пропускные пункты в селах Хурча-Набакеви и Орсантия-Отобая и выразил беспокойство в связи с решением абхазских «де-факто» властей закрыть оба КПП.



Келли пояснил, что США не признают независимость Абхазии, соответственно, не признают и никакие контрольно-пропускные пункты на линии оккупации.



«Мы не признаем независимость Абхазии, соответственно, не признаем никакие пропускные пункты. Грузия существует в рамках международно признанных границ. Если эти переходы закроются, это ограничит право местного населения на передвижение. Эти люди относятся к самому незащищенному слою населения. Это молодежь, которая переходит на территорию остальной Грузии для учебы, это старики, которые нуждаются в лечении, и мы очень обеспокоены всем этим», — заявил американский дипломат.



Он пообещал, что представители США обязательно поставят этот вопрос в рамках ОБСЕ и Женевских переговоров.









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