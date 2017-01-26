Каладзе проведет встречу с сотрудниками компании «Черноморэнерго»

Ремонт Ингурской ГЭС обсудят в Минске представители грузинской и абхазской сторон.



Министр энергетики Грузии Каха Каладзе сегодня отправился в Минск, где проведет встречу с сотрудниками сухумской компании «Черноморэнерго». Об этом сообщили в министерстве энергетики Грузии.



В ходе встречи Каладзе обсудит вопрос проведения реабилитационных работ на Ингури ГЭС.



О запланированном ремонте на самой крупной гидроэлектростанции Грузии, грузинская сторона сообщила еще в сентябре 2016 года.



Между тем, серьезные проблемы с подачей электроэнергии в Абхазии могут возникнуть с 20 февраля 2017 года. Об этом недавно заявил руководитель ООО «Ингури ГЭС» Леван Мебония.



По его словам, снижение уровня воды в водохранилище Ингури ГЭС, расположенной на административной границе Абхазии, может привести к прекращению поставок электроэнергии региону.









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