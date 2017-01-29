Закрытие пункты пропуска «Набакеви» отложено на месяц

Прекращение работы пункта пропуска "Набакеви" перенесено на один месяц, заявила глава администрации населённого пункта Нани Кардава. Жители села сообщили, что закрытие пункта пропуска создаст большие проблемы с учебой детей и посещением родственников, сообщает "Кавказский узел".
По словам Кардава, создана инициативная группа, которая хочет обратиться к президенту Абхазии с просьбой оставить пункт пропуска открытым.
"В связи с закрытием пропускного пункта "Набакеви" у жителей села возникнут сложности с пересечением границы. Во-первых, жителям села придётся ездить в Грузию через Ингури. А это - 30 километров. Только представьте, сколько времени придётся тратить нашим жителям. Даже на автобусе - очень долго. Во-вторых, детям из села Хурча (Зугдидский район), которые учатся в нашей школе, трудно будет добираться", - сказала она.
По ее словам, на сегодняшний день в селе Набакеви проживают около 1 400 человек (370 дворов). Жители села не занимаются малым бизнесом и различными коммерческими перевозками с грузинской стороны на абхазскую, отметила Нани Кардава.
В школе в Набакеви учатся четыре выпускника из Зугдидского района – трое из 11-го класса и одна ученица из девятого класса. Школьникам осталось доучиться четыре месяца, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из преподавательниц.
По ее словам, расстояние от школы в Зугдидском районе до населённого пункта, где живут школьники, 8 километров. Поэтому выпускникам проще посещать школу в Набакеви.
"Вы представляете, они должны сначала доехать до Ингури, потом пересечь границу и приехать в Набакеви. Это - невозможно. К тому же на границе с утра большая очередь. На это уйдёт много времени. А в грузинскую школу их сейчас не примут. Они учатся в выпускном классе, а там другая программа", - пояснила она.
По заявлению главы Гальского района Темура Надарая, о закрытии пропускных пунктов на абхазской линии оккупации в своей предвыборной кампании говорил нынешний лидер марионеточного режима Рауль Хаджимба. Он же отметил, что никто не говорит о полном закрытии линии оккупации. Решение же руководства Абхазии он обосновал "требованием большинства граждан Абхазии".
"Закрытие пунктов пропуска – это требование большинства граждан Абхазии, которые говорят: "Почему у нас с дружественной Россией один пункт перехода границы, а со страной, которая находится с нами в состоянии войны шесть пунктов пропуска?". Мы не говорим о полном закрытии границы", - пояснил он.