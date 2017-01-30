Цихелашвили встретилась с руководством автономной республики Абхазии

Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили провела встречу с руководством автономной республики Абхазии. В частности, по приглашению руководства А/Р Абхазии Кетеван Цихелашвили встретилась с исполняющим обязанности председателя правительства Вахтангом Колбая, председателем Верховного Совета Элгуджей Гвазава, и депутатами.



Аппарат госминистра по делам примирения и гражданского равенства сообщает, что министр ознакомила участников встречи с основными направлениями миротворческой политики. Она говорила о защите и обеспечении мира, значении деоккупации, прямого диалога и строительства доверия, о государственных сервисах Грузии для жителей оккупированных территорий, а также о пользе интеграции с Евросоюзом, задачах и значении международной поддержки.



"Наша задача, сделать более динамичные шаги в миротворческом процессе, в рамках политики включенности и примирения, мы наметили главные направления, и поскольку это является рабочим процессом, разумеется, важна широкая включенность всех релевантных групп и общества"- отметила Кетеван Цихелашвили.



Государственный министр также ответила на вопросы депутатов Верховного Совета, касающихся народной дипломатии, хода Женевских дискуссий, возвращения беженцев, свободы передвижения.











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>