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    Цихелашвили встретилась с руководством автономной республики Абхазии
    30.01.2017
    Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили провела встречу с руководством автономной республики Абхазии. В частности, по приглашению руководства А/Р Абхазии Кетеван Цихелашвили встретилась с исполняющим обязанности председателя правительства Вахтангом Колбая, председателем Верховного Совета Элгуджей Гвазава, и депутатами.

    Аппарат госминистра по делам примирения и гражданского равенства сообщает, что министр ознакомила участников встречи с основными направлениями миротворческой политики. Она говорила о защите и обеспечении мира, значении деоккупации, прямого диалога и строительства доверия, о государственных сервисах Грузии для жителей оккупированных территорий, а также о пользе интеграции с Евросоюзом, задачах и значении международной поддержки.

    "Наша задача, сделать более динамичные шаги в миротворческом процессе, в рамках политики включенности и примирения, мы наметили главные направления, и поскольку это является рабочим процессом, разумеется, важна широкая включенность всех релевантных групп и общества"- отметила Кетеван Цихелашвили.

    Государственный министр также ответила на вопросы депутатов Верховного Совета, касающихся народной дипломатии, хода Женевских дискуссий, возвращения беженцев, свободы передвижения.


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