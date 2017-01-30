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    Ингури ГЭС будет приостановлена 15 февраля
    30.01.2017
    Самая крупная в Грузии электростанция – Ингурская ГЭС 15 февраля будет остановлена на ремонтные работы, заявил министр энергетики Грузии Кахи Каладзе.

    Напомним, что на этот объект приходится значительная часть энергопоставок в Грузии, а Абхазия полностью от нее зависит.

    По словам Каладзе, специалисты должны осмотреть тоннель и приступить к ремонтным работам. Как правило, он нуждается в осмотре и текущем ремонте каждые 5 лет.

    Как отметил министр, никаких проблем с подачей электроэнергии из Грузии у населения оккупированной Абхазии не возникнет.

    Ингурская ГЭС вырабатывает 3, 5 млрд. квт.ч. Это почти 30% от общей выработки электроэнергии страны, которая составляет 11 млрд. квт.ч .


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