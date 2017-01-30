Ингури ГЭС будет приостановлена 15 февраля

Самая крупная в Грузии электростанция – Ингурская ГЭС 15 февраля будет остановлена на ремонтные работы, заявил министр энергетики Грузии Кахи Каладзе.



Напомним, что на этот объект приходится значительная часть энергопоставок в Грузии, а Абхазия полностью от нее зависит.



По словам Каладзе, специалисты должны осмотреть тоннель и приступить к ремонтным работам. Как правило, он нуждается в осмотре и текущем ремонте каждые 5 лет.



Как отметил министр, никаких проблем с подачей электроэнергии из Грузии у населения оккупированной Абхазии не возникнет.



Ингурская ГЭС вырабатывает 3, 5 млрд. квт.ч. Это почти 30% от общей выработки электроэнергии страны, которая составляет 11 млрд. квт.ч .









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